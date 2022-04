Šarićev modus operandi šverca kokaina iz Južne Amerike u Evropu juče je otkriven zahvaljujući i podacima iz Hrvatske, budući da je u čitavu mrežu upleten i uhapšeni Splićanin Petar Ćosić zvani Šarac, jedan od ljudi od povjerenja Pljevljaka, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir/Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Kako je navedeno, kriminalna grupa raskrinkana je pomoću aplikacije "Skaj" koju su koristili u komunikaciji, a tom prilikom utvrđeno je i na koji je način šverc funkcionisao.

U dokumentima u koje je Blic imao uvid, Ćosić je bio jedan od važnijih ljudi u klanu Darka Šarića, a podaci do kojih su došli istražni organi ukazuju da su Šarić i on od 2019. do hapšenja iz Ekvadora organizovali niz pošiljki kokaina koje su varirale od po nekoliko desetina kilograma do onih od po pola tone, da su neki od njih, paralelno s krijumčarenjem kokaina, imali vlastiti posao dostave krijumčarenih kalašnjikova, uzija, ručnih bombi i eksploziva iz BiH pripadnicima francuskog podzemlja.

Nakon detaljnog plana putanje kokaina od Južne Amerike do Evrope, isplivao je i podatak da je grupa imala problem sa jednom posebnom pošiljkom koja je trebalo da bude preuzeta u Antverpenu, ali je zbog određenih problema utovar nastavio ka Hamburgu u Njemačkoj, kako prenosi Kurir.

Otmica kamiona

Iz kriptovane komunikacije na Skaju proizlazi da osobe koje je trebalo da izvade kokain u Antverpenu javljaju Ćosiću da ne mogu prići kontejneru. Krijumčari zbog ovog problema međusobno komentarišu kako bi osoba koja je utovarivala kokain u kontejner u Ekvadoru mogla zbog načina na koji je to napravila "izgubiti glavu". Posebno je interesantna komunikacija kad kreće akcija presretanja kamiona s kontejnerom na autoputu od Hamburga prema Minhenu.

"Kreće akcija. Napadaju da otmu kamion", javlja se u grupu jedan od krijumčara.

"Odradiće oni to. To je njima rutina", kaže drugi.

Naime, po svemu sudeći u Njemačkoj je angažovana ekipa “podizvođača” koja se isključivo bavi takvim prepadima, odnosno akcije otimanja kontejnera s kokainom nisu im novost. To proizlazi iz presretnute komunikacije iz koje ispada da je jedan od tih “podizvođača” već imao cjenovnik za takve stvari. Tačnije, Ćosiću je poslao skrinšot cjenovnika na kojem su upisane varijante “spasavanja kokaina” te uz stavku “cijena za otmicu vozača kamiona i kamiona 30 odsto”, na šta je Ćosić bio jako zadovoljan jer je očekivao da će cijena biti pola pošiljke, piše Kurir.

"Nećemo propasti zbog 30 odsto", odgovara Ćosić "podizvođaču".

Kokain sa Ekvadora ubrzo je slat u luku Ploče u Hrvatskoj, a u kojima je navodno učestvovao i Oliver Čokara, takođe uhapšen protekle nedjelje.

Poligraf u Srbiji

No ono što nije poznato jeste to da je isporuka 57 kilograma kokaina, na kojoj je Čokara pao, bila četvrta po redu - prethodne tri od po 40 i 45 kilograma, koje su došle u luku Ploče u februaru i julu 2020. te u januaru 2021, uopšte nisu bile detektovane. Na jednoj od tih pošiljki, međutim, umjesto 40, stiglo je samo 25 kilograma, odnosno nedostajalo je 15 kilograma. Jedan od osumnjičenih, kako prenosi Jutarnji kontaktira ljude u Ekvadoru i kaže da se Ćosić ljuti.

"Ne može se ovako raditi", piše izvjesni Manuel Vulić, takođe uhapšeni državljanin Hrvatske i traži snimak utovara droge u kontejner u Ekvadoru.