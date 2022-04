Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da u sukobu u Ukrajini, Rusija može da pobijedi.

U emisiji TV kanala Rusija 1, Dmitrij Peskov je upitan da li Ruska Federacija može da pobijedi u sukobu sa Zapadom, za razliku od SSSR-a, na šta je on odgovorio: "Možemo".

Ministarstvo spoljnih poslova je ranije uvjerilo da Rusija nema namjeru da ulazi u "rat sankcijama" sa Zapadom. Naglasio je da će Ruska Federacija osvetiti, ali vlasti shvataju da su sankcije "mač sa dve oštrice" koji može da pogodi i onoga ko ih uvede.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da je odbijanje jednog broja zapadnih zemalja da normalno sarađuju sa Rusijom, kao i odbijanje ruskih energetskih resursa, napravilo krizu koja je pogodila Evropu i SAD. Cijene svuda rastu, inflacija raste do krova, prema riječima ruskog lidera, za ove zemlje je to apsolutno bez presedana. On je objasnio da se i Rusija suočava sa problemima, ali u njegovoj zemlji to građani doživljavaju kao pojavu novih opcija i mogućnosti.