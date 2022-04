Direktor CIA iznio je zabrinjavajuće podatke o prijetnjama koje stižu iz Kine. On kaže da Kina pokušava da Ameriku nadmaši doslovno u svemu, od ekonomske snage do vojne moći. Od svemira do sajber prostora.

Izvor: Profimedia

Direktor američke obavještajne agencije CIA kineskog predsjednika Si Đinpinga nazvao je je "tihim partnerom" u agresiji ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, a Kinu opisao kao najveći izazov i najvažniji test s kojim se CIA dosad suočila. Vilijam Berns, šef CIA-e, govorio je o "novoj eri" u postojanju agencije i "duboko izmijenjenom međunarodnom krajoliku" u odnosu na vrijeme kada je osnovana.

"Svijet je sve složeniji i izazovniji. Kina, koja je sve više neprijateljski nastrojena prema SAD-u, u usponu je, a Rusija je agresivno revizionistički orijentisana. Agencija će morati da se prilagodi kako bi se uspješno nadmetala u savremenom svijetu", ocijenio je Berns u govoru koji je održao na Institutu za tehnologiju Džordžija.

Berns je kao najbližu prijetnju istakao obnovljenu rusku agresiju na Ukrajinu, a dugoročno su problem ambicije kineskog vođstva. Ovo drugo je, prema njegovom mišljenju, najvažniji pojedinačni geopolitički izazov u 21. vijeku. Kina je dostojan konkurent, kojem ne nedostaje ni ambicije ni sposobnosti, smatra Berns.

"Kina pokušava da nas nadmaši doslovno u svemu, od ekonomske snage do vojne moći, od svemira do sajber prostora", rekao je, dodajući da Kina želi da zamijeni SAD kao glavnu silu na Indopacifiku.

"Kao obavještajna agencija, nikada nismo imali protivnika s većim dometom na većem broju polja", rekao je Berns.

On se, govoreći o aktualnoj situaciji u Ukrajini, osvrnuo na Rusiju, u kojoj je bio ambasador, te na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Njegov apetit je porastao", rekao je, dodajući da Putin čvrsto u rukama drži Rusiju.

"Suzio se njegov krug savjetnika. A u tom krugu nikada nije bilo pametno za vašu karijeru dovoditi u pitanje njegov sud ili tvrdoglavo, gotovo mistično vjerovanje da mu je sudbina da obnovi rusku zonu uticaja", kazao je Berns.

Direktor CIA-e rekao je da je agencija počela da prikuplja obavještajne podatke o ruskim planovima za invaziju početkom prošle jeseni.

"Predsjednik Bajden mi je u decembru poverio zadatak da otputujem u Moskvu i prenesem Putinu našu duboku zabrinutost", rekao je Berns, otkrivajući da je bio uznemiren onim što je čuo.

"Nije se činilo da je doneo neopozivu odluku o invaziji, ali definitivno je naginjao u tom smjeru, uvjeren da se, kako vrijeme odmiče, prostor za mogućnost sužava", otkrio je Berns, a prenosi Jutarnji list.

Putin je shvatao da je zima najbolje vrijeme, a bio je uvjeren da neće biti značajnih problema. Međutim, pokazalo se suprotno. Berns se osvrnuo i na uspjeh američke obavještajne službe vezano za rat u Ukrajini, navodeći da je to povećalo solidarnost evropskih partnera pod vođstvom SAD-a. Otvorenost sa tajnama pokazala se kao pametna odluka.

Rusija je pod Putinovim vođstvom sama sebi nanijela ogromnu štetu smatra Berns.

"Američka obavještajna služba bila je ključna sve ovo vrijeme, i tu nam se nude vrijedne lekcije za budućnost naše profesije - kako razvijati dobru obavještajnu djelatnost, kako je koristiti kao temelj za dobru politiku, kako je sistemski dijeliti kao temelj dobrih savezništava i partnerstva i otvoreno je i kreativno koristiti kako bismo diskreditovali lažne narative koji pogoduju