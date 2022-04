Djevojku (23) iz Londona nakon izlaska iz noćnog kluba u jutarnjim satima, Albanac ugurao u automobil i odvezao kući gdje ju je silovao, zajedno sa dvojicom prijatelja.

Izvor: shutterstock/Brian A Jackson

Trojica Albanaca grupno su silovala djevojku (23) nakon što ju je jedan od njih kidnapovao ispred noćnog kluba u Londonu. Žrtva je bila na večeri sa prijateljicom, a zatim je otišla u noćni klub gdje joj je prišao jedan od trojice. To je bio njen prvi izlazak nakon ukidanja kovid mjera.

Žrtva i njena prijateljica napustili su klub u ranim satima 4. septembra prošle godine, ali su se razdvojili kada su išli u suprotnim pravcima kako bi izbjegli grupu muškaraca koja se tukla na ulici ispred, rečeno je sudiji. Dok je žrtva hodala sama kući, zgrabio ju je jedan od Albanaca, Gemti Haka i ubacio u njegov auto prije nego što se odvezao do garaže, a zatim do svoje kuće, gdje ju je silovao.

Dvojica njegovih prijatelja, Vulnet Haka i Ibrahim Bezati, kasnije su stigla na adresu, silovali je, ošamarili i natjerali da uzme kokain, rečeno je poroti. Hika je proglašen krivim za otmicu, lažno zatvaranje i dvije optužbe za silovanje. Oslobođen je još dvije optužbe za silovanje. Haka (33), i Bezati (36) proglašeni su krivim za lažno zatvaranje i dvije optužbe za silovanje žene. Porota ih je oslobodila još dvije optužbe za silovanje.

Žrtva je sudu rekla da se ne sjeća da je napustila klub u ranim jutarnjim satima. Ona je očajnički pokušala da da znak za pomoć drugim ljudima pored kojih je prošla u automobilu, ali niko je nije čuo, rečeno je sudu u Lutonu.

Djevojka je sudu rekla: "Molila sam ih da me puste. Bila sam zbunjena i uplašena". Ona je dodala da nikada ne bi pristala da ode sa nekim koga ne poznaje i rekla je da ne pristaje na seks ili seksualne aktivnosti sa bilo kim. Žrtva je na kraju uspjela da pobjegne iz kuće i potražila je pomoć od prolaznika prije nego što je pozvala prijateljicu sa kojom je bila ranije uveče, tog dana, oko 7.30 sati, saopštio je sud.

Hika, optužen za silovanje rekao je poroti da je žrtva pristala da ima seks. On je sudiji rekao: "Nikad nije plakala kada je bila sa mnom. Nikad to nisam uradio. Ja nisam silovatelj", rekao je Albanac optužen za silovanje. On je takođe, negirao da su on i drugi muškarci govorili na albanskom i smijali joj se.

Sudija je poroti rekla da se optuženi suočavaju sa dugim zatvorskim kaznama.