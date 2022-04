Prema prvim informacijama, izgleda da će sadašnji predsednik Anatolij Bibilov izgubiti svoju funkciju.

Izvor: Telegram/Printscreen/Prezident Bibilov

Glavni kandidati za funkciju su aktuelni predsednik Anatolij Bibilov i lider političke partije Nihas Alan Gaglojev koji su rekli da će nastaviti borbu u drugom krugu. Prvi podaci Centralne izborne komisije nakon obrade glasova u okrugu Džau pokazuju da Gaglojev prestiže Bibilova, ali će CIK rezultate objaviti tek danas u 11.00 po moskovskom vremenu.

Stručnjaci smatraju i da će izbori biti održani u dva kruga. Južnoosetijski političar, politikolog, lider političke partije Fadibasta Vjačeslav Gobozov rekao je za TASS da Gaglojev ima više šansi da pobedi u drugom krugu od aktuelnog predsednika. "Bukvalno do danas se svakodnevno čula informacija, da aktuelna vlast neće pobediti na izborima, ali neće odustati od svoje moći. Ovaj komentar "neće odustati" uznemiravao je društvo, stvarajući nezdravu situaciju. On je istakao da je glavni i najvažniji pozitivan ishod izbora to što je Južna Osetija još jednom pokazala da se volja naroda poštuje. Niko ne može da izvlači procente sa svom svojom željom", rekao je Gobozov.

Jurij Vazagov, stručnjak za Južnu Osetiju, smatra da se prvi krug predsedničkih izbora u republici "može smatrati prilično uspešnim ispitivanjem demokratskih normi”. "Uprkos činjenici da je tokom predizbornog perioda postojala zabrinutost zbog moguće prevare, svi smo se uverili da su izbori održani u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima“, rekao je on u intervjuu dopisniku TASS-a.

Sadašnji predsednik Bibilov je ranije rekao za RIA Novosti da je njegova namera da se Južna Osetija priključi Rusiji, zato je želeo da nakon izbora raspiše referendum sa tim pitanjem. Kako je kazao, to je "strateški cilj" naroda Osetije.