U Ukrajini je kako se navodi, počeo rat unutar rata. Više od mjesec dana nakon što je ruska vojska izvršila invaziju na Ukrajinu po naređenju Vladimira Putina, sve više Rusa se pridružuje Ukrajincima u borbi, piše magazin Tajm.

Borci, kojih izgleda ima nekoliko stotina, opisuju Putina kao neprijatelja. Među njima ima raznih ljudi, od zarobljenih ruskih vojnika do političkih disidenata poput 30-godišnjaka koji je tražio da ga zovu Jan, IT radnik koji sada provodi dane u izviđanju, identifikaciji potencijalnih artiljerijskih ciljeva i donošenju sanitetskog materijala ukrajinskim vojnicima na frontu, piše magazin Tajm.

"Nijedan Rus nije trebalo da pređe granicu sa oružjem u ruci“, rekao je Jan za magazin Tajm iz okruga u blizini Kijeva, gdje je služio u snagama teritorijalne odbrane zemlje od početka rata krajem februara.

"Ovdje sam da se suprotstavim ruskoj agresiji i branim Ukrajinu"

"Ovdje sam da se suprotstavim ruskoj agresiji i branim Ukrajinu", rekao je Jan za Tajm i kako se navodi dao važeći ruski pasoš, ali je tražio pseudonim iz straha za bezbjednost svoje porodice u Rusiji. On je rekao da se preselio u Kijev sa ruskih planina Urala prije tri godine, plašeći se zatvora nakon pretresa njegove kancelarije. Kao anarhista, Jan je učestvovao u protestima protiv Putinove vladavine.

Vitja, pod pseudonimom, je 25-godišnji ruski student političkih nauka koji je rekao da se takođe pridružio ukrajinskim snagama teritorijalne odbrane kako bi nastavio borbu protiv ruske vlade dok je učestvovao u antivladinim protestima u svojoj rodnoj Moskvi.

"Volim svoju domovinu", kaže Vitija iz Kijeva, gdje je stacioniran. "Nadajmo se da će ovaj rat slomiti politički režim. Volio bih da se jednog dana vratim kući." Rekao je da njegovi roditelji, koji se nalaze u ruskoj prijestonici, znaju da im je sin u Ukrajini, ali misle da on daje krv i na druge načine pomaže ukrajinske ratne napore.

Ali ako su neki Rusi koji su se borili zajedno sa Ukrajincima izazvali Putina mnogo prije invazije, vođenje rata je dovelo do produbljivanja postojećih pukotina u ruskom društvu i vjerovatno dalje demoralisanja vojske zemlje, piše Tajm. U prvim nedjeljama rata, snage su kritikovane zbog njihovog uticaja na bojnom polju u borbi za napredovanje ka glavnom gradu, pa čak i za održavanje linija snabdijevanja.

Sloboda za Rusiju - legija koja se bori protiv Putinove vojske

Kako se ruska vojska povlačila iz predgrađa Kijeva, otkriveni su "zločini nad ukrajinskim civilima" na terenu koje je držala, a sada se suočava i sa optužbama za ratne zločine. Ukrajinska vlada, koja je rat opisala kao takmičenje između sila tame i svjetlosti, koristi rusko nejedinstvo, piše Tajm.

Pred novinarima u Kijevu su se 5. aprila pojavila tri muškarca u vojnim uniformama i crnim fantomkama, najavljujući novi bataljon pod nazivom "Sloboda za Rusiju", u potpunosti sastavljen od ruskih državljana, uključujući bivše ratne zarobljenike.

Obraćajući se svojim sugrađanima Rusima, rekli su da su moralno ogorčeni nedostatkom discipline Moskve i očiglednim zanemarivanjem ljudskih života.

Jedan od neimenovanih muškaraca rekao je da ih je ruska vlada prevarila da odu u suverenu zemlju kako bi počinili ono što je opisao kao "genocid". Nakon što su ga uhvatile ukrajinske snage i kasnije puštene, promijenio je stranu da se bori za Ukrajinu. "Ono što su nam rekli je propaganda. Ali ovdje nema fašista, nema nacista, samo civilno stanovništvo", rekao je on. "Želim da se borim protiv Putinovog ilegalnog režima kako bi ljudi mogli slobodno da govore i dišu."

Zvučao je ogorčeno, piše Tajm, i rekao da je navodno iz prve ruke bio svjedok zločina koje je počinila ruska vojska u Buči, Irpinu i Harkovu.

Primaju donacije u kriptovalutama

Dok su maskirani muškarci govorili pred kamerama, na stolu je bio natpis sa uputstvima za doniranje bataljonu u kriptovalutama. Jedinica takođe ima svoj Telegram kanal koji poziva Moskovljane da se pridruže antiratnim protestima i ima uputstva za Ruse koji žele da se pridruže njihovoj legiji ("Prijavite se u ukrajinskoj ambasadi u obližnjoj evropskoj zemlji", piše on). Na svojim maskirnim rukavima muškarci su nosili bijelo-plavo-bijelu zastavu koja je postala simbol ruskog antiratnog pokreta.

Ruski prebjezi su takođe dobrodošli u Kijev. Ukrajinski parlament usvojio je 2. aprila novi zakon po kome će svaki ruski vojnik koji se preda sa ratnim brodom ili mlaznim avionom dobiti milion dolara. Biće im plaćeno 100.000 dolara za zarobljeni tenk i 10.000 dolara za manju vojnu opremu.

"Ima nas mnogo širom Ukrajine"

Prvi potpredsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandr Kornijenko rekao je da će nagrade motivisati "demoralizovanu okupatorsku vojsku". Zakon je sastavljen nakon prethodne ukrajinske ponude od 10.000 dolara svakom ruskom vojniku koji se preda. Krajem marta ukrajinske vlasti su saopštile da je stotine ruskih vojnika napustilo svoju vojsku.

Članovi „Slobode za Rusiju“ odbili su da kažu koliko se ljudi do sada prijavilo za njihovu legiju, osim što su je opisali kao "veliku" i tvrdeći da su primili više od 300 zahtjeva za pridruživanje u jednom danu.

Jan, IT stručnjak, rekao je da njegov vod od oko 40 ljudi u snagama teritorijalne odbrane Ukrajine ima još nekoliko Rusa, a on zna više u drugim djelovima zemlje. "Ima nas mnogo širom Ukrajine", kaže on i dodaje da, iako se Rusi generalno dobro tolerišu u ukrajinskim oružanim snagama, ima i mnogo viceva na njihov račun.