Njujorški ekonomski klub ugostio je razne kraljeve, premijere i predsjednike, kao i šefa Amazona Džefa Bezosa i Džejmija Dajmona iz JPMorgan Chase-a. Komentari bankara u toj 115 godina staroj organizaciji uveliko su uticali na tržište. Ali Sem Bankman-Frid, 30-godišnji kripto-milijarder, vjerovatno je prva osoba koja je tamo govorila istovremeno igrajući video igricu, piše Blumberg.

Gostujući jednog jutra u februaru, Bankman-Frid je izgledao uobičajno neuredno, zavaljen u svoju igračku stolicu u plavom šortsu i sivoj majici dok je reklamirao svoju berzu kriptovaluta, FTKS. On se toj organizaciji obratio preko Zoom-a iz svoje kancelarije na Bahamima.

Dok je odgovarao na pitanja o tome kako bi Amerika trebala da reguliše njenu industriju, on započinje igru "Storibuk Bravl", bira da igra kao "Peter Pants" i priprema se za bitku sa nekim ko se zove "Funki Kenguro", dok ga ostali učesnici foruma zaprepašćeno gledaju.

Bankman-Frid je sada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, sa bogatstvom procjenjenim na više od 20 milijardi dolara, prema Blumbergovom indeksu milijardera, nakon što su investitori nedavno uložili 40 milijardi dolara u FTKS.

Prije pet godina, Bankman-Frid je radio za dobrotvornu organizaciju koja je promovisala tada zadivljujuću ideju "efikasnog altruizma" koristeći naučno rezonovanje - kako pomoći što većem broju ljudi.

Uprkos svom ogromnom bogatstvu, Bankman-Fried kaže da je njegova osnovna filozofija ostala ista. Zadržaće dovoljno novca za udoban život: jedan procenat svoje zarade ili minimum 100.000 dolara godišnje. Pored toga, on i dalje planira da donira sve - do poslednjeg dolara ili bitkoina. On je neka vrsta Robin Huda koji osvaja bogate u sopstvenoj igri da bi osvojio novac za gubitnike kapitalizma. Ali do sada je donirao manje u dobrotvorne svrhe nego što je potrošio na pravo na ime za Miami Heat Stadium (koji košta 135 miliona dolara za 19 godina) i emitovanje reklame tokom Superboula.

Bankman-Frid trenutno boravi u Nasauu, glavnom gradu Bahama. FTKS planira da izgradi kamp za 1.000 zaposlenih sa pogledom na okean.

Ima ga svuda

Prema njegovim kolegama, Bankman-Fried je čudan oblik kapitalističkog monaha. Jedan kolega kaže da je u početku toliko radio da se rijetko tuširao. Drugi kaže da je odustao od romantičnih veza jer nema vremena. Čini se da čak i na spavanje gleda kao na nepotreban luksuz. "Svaki minut koji provedete spavajući košta vas X hiljada dolara, što znači da ćete spasiti mnogo manje života", kaže Met Nas, Bankman-Friedov kolega i prijatelj iz djetinjstva.

Bankman-Frid je dva puta svjedočio pred Kongresom SAD od decembra. Gledao je Superboul sa sjedišta pored terena, ispred NBA Stefa Karija - jednog od investitora FTKS-a. Kasnije je ručao sa košarkaškom legendom Šakilom O'Nilom i slavio sa šefom Goldman Saksa. Pjevačica Sia ga je pozvala na večeru u vili na Beverli Hilsu sa Bezosom i glumcem Leonardom Dikaprijom, gdje je Kejt Hadson pjevala američku himnu, a zatim sa Kejti Peri razgovarao o kriptovalutama. Sledećeg dana je sa svojih 154 miliona pratilaca na Instagramu, u besplatnom oglasu, podijelila da "prestaje da se bavi muzikom i postaje pripravnica za @ftk_official'.