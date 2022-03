Irina Starikova u nemilosti Ukrajinaca, zbog tvrdnji da je imala "krv najmanje 40 ljudi na rukama, uključujući civile“.

Izvor: Facebook/Screenshot/IamoArmyInform

Elitna snajperistkinja Vladimira Putina, Irina Starikova (41), poznatija kao Bagira, za koju se smatra da je ubila više od 40 ljudi, pronađena je ranjena na ratištu, a njena sudbina je sada u rukama Ukrajinaca, prenosi Dejli mejl.

Prethodnih dana pojavili su se pogrešni izveštaji o njenom pravom identitetu. Ukrajinske oružane snage na društvenim mrežama objavile su da su zarobile zloglasnu srpsku snajperistkinju Bagiru koja godinama ratuje za proruske separatiste u Donbasu. Naglasili su kako je Bagira, pravim imenom Danijela Lazović, još 2014. pucala na njihove vojnike zarobljene u delovima Donbasa koje su kontrolisali separatisti.

Majka dvoje dece pronađena je ranjena na ratištu u Ukrajini, ali nije iz Srbije, niti je bila časna sestra u manastiru, prenosi Dejli mejl.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je u ponedeljak da je "lažna vest" koja se pojavila u medijima o navodnom zarobljavanju državljanke Srbije D. L. od strane oružanih strana Ukrajine, označene kao "snajperistkinja Bagira".

"Istina je da je D. L. u oktobru 2020. godine uhapšena i da se od tada nalazi u Кazneno-popravnom zavodu Požarevac na odsluženju kazne zatvora od šest godina, te stoga nikako nije mogla učestvovati niti biti zarobljena u Ukrajini", navodi se u saopštenju MUP.

Irina Starikova je poreklom iz Donjecka i ima dve ćerke - Valeriju (11) i Juliju (9).

Njena sudbina je sada u ukrajinskim rukama, ali nije poznato šta joj se dogodilo zbog tvrdnji da je imala "krv najmanje 40 ljudi na rukama, uključujući civile“.

"Svako ko ubija mirne ljude na našoj zemlji može da očekuje odmazdu", saopštila je kijevska vojska.

Pojavile su se tvrdnje da su je napustili njeni ruski zaštitnici, što je navodno i ona potvrdila:

"Znajući da sam povređena i da su imali priliku da me pokupe, jednostavno su odlučili da me ostave tamo, nadajući se da ću umreti. Napustili su me“, navodno je rekla ona, prenosi Dejli mejl.