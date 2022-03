Vladimir Putin je iznenadio lidere EU kada je 23. marta najavio ovu promenu u kupovini ruskog gasa, koja za cilj ima da osnaži rublju i rusku centralnu banku.

Situacija sa isporukom gasa iz Rusije se dodatno komplikuje - Kremlj je u ponedeljak saopštio da procedure za plaćanje ruskog gasa u rubljama treba do 31. marta da budu implementirane, a izveštaj o tome dostavljen predsedniku Putinu. Međutim, grupa sedam najrazvijenijih zemalja sveta (G7) juče je odbila zahtev ruskog predsednika Vladimira Putina da kupuje gas u rubljama. Iz Moskve su im poručili da će to dovesti do prekida isporuke.

"Svi ministri u potpunosti su se saglasili da bi ovo moglo biti jednostrano i jasno kršenje postojećih ugovora. Plaćanje u rubljama nije prihvatljivo i apelovaće se na kompanije koje su time pogođene da ne pristanu na Putinove zahteve", rekao je nemački ministar energetike Robert Habek.

Ivan Abramov, zamenik predsednika Odbora Saveta Federacije za ekonomsku politiku, istakao je da je zahtev Moskve jasan.

"Ako ove zemlje odbiju da kupuju gas za rublje, to će svakako dovesti do prekida isporuka. Rusija ne može da isporučuje gas besplatno. Oni imaju dovoljno mogućnosti da kupe rublje, mogu to učiniti odmah, na bilo kojoj berzi. Ne postavljamo nerealne uslove, precizirao je Abramov.

Putin je iznenadio lidere EU kada je 23. marta najavio ovu promenu u kupovini ruskog gasa, koja za cilj ima da osnaži rublju i rusku centralnu banku, a istovremeno nateraEU da povuče sankcije koje je uvela Rusiji. Putinovu odluku nemački mediji ocenjuju kao pametan potez. Zemlje članice su podeljene po pitanju da li evropska ekonomija može da podnese embargo na ruske energente, jer ne postoje alternativni izvori snabdevanja.

Evropski zvaničnici više zemalja, među kojima su Austrija, Mađarska, Nemačka, Grčka, Belgija, upozoravaju da bi odricanje od gasa i nafte iz Rusije, nanelo više štete EU nego Moskvi. I stručnjaci su saglasni sa tom ocenom. Kako sada stvari stoje, tačna je ocena bivšeg poslanika Državne dume, Alekseja Puškova, da se glavna bitka za novi svetski poredak vodi na energetskom frontu.

"Rusija se pokazala kao nezamenljiv igrač na svetskom energetskom tržištu i tako je donela presudu zapadnom svetu. Neko se nadao da će snabdevanje gasom iz Rusije zameniti nabavkom iz Katara? Pogledajte šta su poručili iz te zemlje", rekao je Puškov.

Šef ministarstva energetike Katara El-Kabi rekao je u subotu, na međunarodnom forumu u Dohi, da će Evropi biti potrebno pet do sedam godina da zameni ruski gas. Istakao je da je ta zemlja spremna, na poziv SAD, da učestvuje u obezbeđivanju dodatnih zaliha EU, ali da 85 odsto njenog trenutnog izvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) čine dugoročni ugovori, uglavnom sa azijskim zemljama.

Embargo vodi u recesiju

Austrijski ekonomisti su sigurni da bi bojkot ruskih energenata izazvao pad BDP-a za dva do četiri odsto, što bi značilo tešku recesiju za tu zemlju. Šef Ekonomskog instituta Gabrijel Felbermajer, ističe da bi čitave industrijske grane bile ugrožene bez povoljnog ruskog gasa. Slične ocene prenose i nemački mediji, ističući da bi embargo na rusku naftu i gas bio preskup za tu zemlju. Podsećaju da je vlada u Berlinu prošle sedmice donela novi paket mera da bi ublažila udar skoka cena energenata na potrošače. To, kako ukazuju, košta budžet između 14 i 16 milijardi evra.

"Prestanak isporuka iz Rusije bi doveo cene energije do nove eksplozije.To bi zemlju gurnulo u recesiju, sa svim posledicama po tržište rada, finansije i državni dug", prenose nemački mediji.