Ruski snajperistkinja, za koju se tvrdi da ima potvrđenih 40 ubistava uhvaćena je nakon što je napuštena na bojnom polju, tvrde ukrajinske vlasti.

Irina Starikova - čiji je nadimak Bagira - navodno je rekla svojim otmičarima da je ostavljena da umre nakon što je ranjena u borbi sa ukrajinskim trupama. Služila je u snagama ruske Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini, koja se bori protiv vlade u Kijevu od 2014. godine, prenosi britanski SAN.

Njeno hapšenje objavile su ukrajinske oružane snage, a zarobljavanje Starikove potvrdio je i Giorgi Revišvili, istraživač na Odjeljenju za ratne studije Kraljevskog koledža u Londonu. On je na Tviteru napisao da su „ukrajinske snage uhvatile zloglasnu snajperiskinju sa nadimkom Bagira“.

Revišvili je dodao kako je navodno odgovorna za „ubistvo 40 Ukrajinaca, uključujući civile“.



Prema izvještajima, Starikova je porijeklom iz Srbije i Ukrajinci je love od 2014. godine. Ukrajinski sajt Obozrevatel citira vojnika po imenu Vlad Ivanov koji je rekao da je Starikova dobila medicinsku pomoć kada je zarobljena. Navodi se kako je rekla da su "otišli, znajući da sam povrijeđena i da su imali priliku da me pokupe... nadajući se da ću umrijeti". Starikova je, kako se tvrdi, bila snajperista 11. divizije za specijalne operacije.

Misterija okružuje prošlost Starikove, a navodni izvještaji kažu da je ona bivša rukometašica po imenu Danijela Lazović, koja je osuđena za trgovinu drogom. Čak se sugerisalo da je u jednom trenutku svog života bila monahinja, prenosi San. Ipak, kada se vide fotografije zarobljene snajperke i Danijele Lazović jasno se vidi da to nije ista osoba. To nije smetalo Slobodnoj Dalmaciji da objavi tekst u kome se upravo to tvrdi.





Rusija je podržala separatističke pobunjenike u istočnoj Ukrajini tokom sukoba u kojem je za sedam godina poginulo više od 14.000 ljudi.

Otvoreni sukob pokrenula je Ukrajinska revolucija 2014. godine – kada je ustanak zbacio prorusku vladu Viktora Janukoviča.