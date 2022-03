Roman Abramović je već nekoliko puta tajno prenosio poruke Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, prenose zapadni mediji.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Profimedia

Poznati milijarder i ruski oligarh Roman Abramovič je već nekoliko puta, navodno, putujući u Moskvu i Kijev, imao ulogu aktivnog posrednika jer je prenosio poruke predsjednika Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Bivši vlasnik Čelsija je u više navrata boravio u Tel Avivu i Istanbulu.

Abramovič je svojim privatnim avionom iz Istanbula prelijetao Crno more na putu ka Kijevu i Moskvi i prenosio poruke dvojice predsjednika čije se zemlje nalaze u ratu. On je svojim privatnim avionom u srijedu poleteo sa istanbulskog aerodroma "Ataturk" preletio Crno more i u blizini ruskog crnomorskog grada Soči ušao u ruski vazdušni prostor, nakon čega je ubrzo nestao signal za praćenje, izvještava Tajms.

Abramovič se susreo sa Putinom u Moskvi, kada mu je predao rukom pisanu bilješku predsjednika Zelenskog, u kojoj su navedeni uslovi na koje bi Ukrajina pristala kako bi se okončao rat. Navodno, prvobitan Putinov odgovor bio je jasan: "Reci mu da ću ih potući".

Abramovičev privatni avion je viđen i u Izraelu i Turskoj, a lideri tih zemalja takođe su uključeni kao posrednici u pregovorima između Kijeva i Moskve. Tokom boravka u Turskoj, Abramovič se sastao sa Ibrahimom Kalinom, višim spoljnopolitičkim savjetnikom predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Iako nije zvanično, više neimenovanih izvora je potvrdilo da Abramovič ima "blagoslov" i Putina i Zelenskog za svoju posredničku misiju.