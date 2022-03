Kako je Medvedev precizirao, niko ne želi nikakav rat, ali uvijek postoji prijetnja od nuklearnog sukoba.

"Postoji nekoliko slučajeva u kojima Rusija ima pravo da upotrijebi nuklearno oružje i svi su navedeni u ukazu predsjednika što govori o odlučnosti zemlje da zaštiti svoj suvjerenitet, ali u teškim situacijama pregovori su najbolji i najispravniji način", rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Kako je objasnio, Rusija ima pravo da upotrebi nuklearno oružje kada je na Rusiju izveden raketni napad uz upotrebu sredstava za nuklearno uništavanje, prilikom upotrebe nuklearnog oružja protiv Rusije ili njenih saveznika, kao i u slučaju napada na kritičnu infrastrukturu usljed čega je paralizovana aktivnost ruskih nuklearnih snaga za obuzdavanje.

Četvrti slučaj je kada je izvršen akt agresije protiv Rusije ili njenih saveznika usljed čega je ugroženo postojanje zemlje, čak i bez primjene nuklearnog oružja, odnosno primjenom konvencionalnog naoružanja, rekao je Medvedev za Sputnjik.

"Međutim, mi polazimo od toga da su u najtežim situacijama, poput trenutne, na primjer, oko Ukrajine - pregovori, diplomatski napori ipak najbolji i najispravniji put. Drugo je što pregovori ne uspijevaju uvijek, ali je neophodno ići tim putem", pojasnio je Medvedev.

Kako je precizirao, niko ne želi nikakav rat, ali uvijek postoji prijetnja od nuklearnog sukoba.

"Niko ne želi nikakav rat, pogotovo nuklearni - to je prijetnja postojanju ljudske civilizacije. U tom smislu u pravu su analitičari koji kažu, možda donekle cinično, ali bez obzira na to, da je nastanak nuklearnog oružja spriječio ogroman broj sukoba u 20. i 21. vijeku. To je istina", istakao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti.

Po njegovim riječima, "stoga je očigledno da prijetnja uvijek postoji".