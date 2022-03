Ne pominjući posebno Kinu, lideri su aludirali na to da Peking razmišlja o pružanju vojne ili finansijske pomoći Rusiji.

U zajedničkoj izjavi nakon Samita od četvrtka, lideri G7 upozorili su Rusiju da ne koristi hemijsko, biološko ili nuklearno oružje u invaziji na Ukrajinu.

"Upozoravamo Rusiju da ćemo reagovati na svaku prijetnju upotrebom hemijskog, biološkog i nuklearnog oružja i sličnih materija. Ostajemo jedinstveni u svojoj riješenosti da obnovimo mir i stabilnost i poštovanje međunarodnog prava", napisali su lideri poslije sastanka u Briselu.

Oni su takođe osudili pokušaje Rusije da dezinformiše sugerišući da se Ukrajina sprema da upotrijebi hemijsko ili nuklearno oružje.

"Kategorički osuđujemo rusku zlonamjernu i potpuno neosnovanu kampanju dezinformisanja protiv Ukrajine, države koja je u potpunosti u skladu sa međunarodnim sporazumima o neširenju. Izražavamo zabrinutost za druge zemlje i aktere koji su pojačali rusku kampanju dezinformisanja", napisali su lideri.

Ne pominjući posebno Kinu, lideri su aludirali na to da Peking razmišlja o pružanju vojne ili finansijske pomoći Rusiji.

"Nastavićemo da blisko sarađujemo, uključujući angažovanje drugih vlada na usvajanju sličnih restriktivnih mjera onima koje su već nametnule članice G7 i na uzdržavanju od izbjegavanja, zaobilaženja i zatrpavanja koji nastoje da potkopaju ili ublaže efekte naših sankcija", napisali su lideri i dodali:

"Zabrinuti smo eskalacijom i pojačanom represijom protiv ruskog naroda i sve neprijateljskijom retorikom ruskog rukovodstva, uključujući i obične građane. I bez zauzimanja eksplicitnog stava o učešću Rusije u G20, lideri su rekli da "međunarodne organizacije i multilateralni forumi više ne bi trebalo da vode svoje aktivnosti sa Rusijom na uobičajeni način."

Američki predsjednik Džo Bajden rekao je da će SAD odgovoriti ako ruski predsjednik Vladimir Putin upotreijbi oružje za masovno uništenje, ali da će odgovor zavisiti od situacije.

"Dakle, upozorili ste na stvarnu prijetnju upotrebe hemijskog oružja. Da li ste prikupili konkretne obavještajne podatke koji sugerišu da predsjednik Putin raspoređuje ovo oružje, pomijera ga na položaj ili razmatra njegovu upotrebu? I da li bi SAD ili NATO odgovorili vojnom akcijom ako je koristio hemijsko oružje?" pitao je Asošijeted pres američkog predsjednika tokom njegove konferencije za novinare.

Bajden je odgovorio da ne može da pruži informacije o obavještajnim podacima, ali je dodao o pitanju hemijskog oružja.

"Odgovorili bismo ako ga upotrijebi. Priroda odgovora zavisiće od prirode upotrebe“.

Njemački kancelar Olaf Šolc takođe je govorio posle sastanka NATO-a, upozorio je Rusiju da ne koristi bilo kakvo hemijsko oružje u Ukrajini.

"Ako Rusija priprema operaciju pod lažnom zastavom kako bi koristila takvo oružje, to bi bilo kršenje svih pravila, sporazuma i konvencija", rekao je on.

"Naša je briga ne samo da na to ukažemo već i da u razgovorima koje vodimo upozorimo: nemojte to da radite", dodao je on.

Sankcije Rusiji su već imale snažan uticaj i zemlje G7 su spremne da dodaju još sankcija ako bude potrebno, rekao je on. Međutim, on je rekao da je to bila namjerna odluka da se uvoz ruske energije isključi iz sankcija.

Odgovarajući na rusku najavu da će ruska energija sada morati da se plaća u ruskoj valuti rublja, Šolc je rekao da su detalji uključujući valutu već fiksirani u ugovorima.

Njemačka će ove godine početi izgradnju terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), rekao je on. SAD su glavni izvoznik LNG-a.

Ranije danas, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će alijansa ojačati svoje hemijske, biološke i nuklearne odbrambene sisteme zbog straha da Rusija planira da upotrijebi takvo oružje protiv naroda Ukrajine.