Džordž Soros, američki milijarder evropskog porijekla, oglasio se povodom rata u Ukrajni i osudio postupke Kremlja.

Izvor: Screenshot/Youtube/OpenSocietyFoundations

Džordž Soros jedan je od najbogatijih i najuticajnijih ljudi na planeti. Rođen je u jevrejskoj porodici u Budimpešti 1936. godine, preživio je Drugi svjetski rat i nacističku okupaciju. Nakon rata odselio se u Veliku Britaniju, gdje je završio Londonsku školu ekonomije. Potom se odselio u SAD i osnovao jedan od najuspješnijih investicionih fondova na svijetu, Fondaciju Otvoreno društvo, a svijet ga zna i kao velikog zagovornika liberalne demokratije.

Soros je svoj stav o dešavanjima na istoku Evrope, i to kakav uticaj imaju na međunarodne odnose iznio u austrijskom listu "Der Standard" u članku koji nosi naslov "Vladimir Putin i opasnost trećeg svjetskog rata". On se u tekstu naročito osvrnuo na odnos Rusije i Kine.

On tvrdi da je invazija uslijedila nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga 4. februara, kada počinje proslava kineske Lunarne nove godine i Zimskih olimpijskih igara u Pekingu.

"Ruska invazija na Ukrajinu 24. februara označila je početak trećeg svjetskog rata koji ima potencijal da uništi našu civilizaciju. Na kraju tog sastanka njih dvojica objavila su pažljivo sastavljenu izjavu od 5.000 riječi u kojoj proglašavaju blisko partnerstvo između njihove dvije zemlje", započinje Soros.

Soros je ukazao na to da ga brine bliskost predsjednika Rusije i Kine, okarakterisavši je kao problematičnu.

"Iznenadilo me što se činilo da je Si Putinu dao 'carte blanch' da napadne Ukrajinu i povede rat protiv te zemlje. Izgleda da je uvjeren u to da će njegova potvrda za doživotnog vladara Kine kasnije tokom godine biti obična formalnost. Nakon što je svu moć skoncentrirao u svojim rukama, Si je pažljivo osmislio scenario koji ga stavlja u ravan sa Mao Cedungom i Dengom Sjaopingom", smatra Soros koji vidi veliku opasnost u približavanju Rusije i Kine i nastavlja:

"Nakon što je dobio Sijevu podršku, Putin je sa nevjerovatnom brutalnošću krenuo u realizaciju svog životnog sna. Sada star gotovo 70 godina, Putin smatra da ako želi da ostavi trag u ruskoj istoriji, to mora da bude sada ili nikada. Ali, on ima iskrivljenu percepciju uloge Rusije u svijetu. Čini se da vjeruje kako ruskom narodu potreban car koga će slijepo da slijede. To je sušta suprotnost demokratskom društvu, to je vizija koja iskrivljuje 'rusku dušu', emocionalnu do sentimentalnosti", piše Soros.

On smatra da se Putin, za kog kaže da je bio uspješan agent tajne službe SSSR, u poslednje vrijeme promijenio, te da se "čini da je razvio fiks-ideju i izgubio dodir sa stvarnošću.

"Putin je izgubio dodir sa stvarnošću, a Ukrajinci pružaju hrabar otpor. U svakom slučaju, pogrešno je procijenio situaciju u Ukrajini. Pretpostavljao je da će Ukrajinci ruskog govornog područja dočekati ruske vojnike raširenih ruku, ali pokazalo se da se oni ne razlikuju od stanovništva koje govori ukrajinski. Ukrajinci su do sada pružili nevjerovatno hrabar otpor u naizgled bezizlaznoj situaciji", navodi on.

Soros u tekstu tvrdi da je ruska vojska u izuzetno lošem stanju, kao i da je slabija nego što to svijet misli.

"Ruska vojska se pokazala slabom kada je dobila naredbu da napadne ukrajinsku braću. Takođe, ukorijenjena korupcija u dodjeli ugovora za odbranu odigrala je veliku ulogu u tim neuspješnim rezultatima. Umjesto da okrivljuje sebe, čini se da je Putin izgubio razum u pravom smislu te riječi. Odlučio je da kazni Ukrajinu jer mu se protivila i čini se da je izgubio sve inhibicije. On baca cijelu rusku vojsku u bitku i ignoriše sva pravila ratovanja, ne samo ono o neselektivnom bombardiranju civila. Od tada su pogođene brojne bolnice", piše Soros.

Kakav god bio ishod rata, Soros tvrdi da je Vladimir Putin još jače učvrstio ideju jedinstva Evropske unije iako to, kako piše, možda i nije planirao.

"Rusija bi vrlo lako mogla da izgubi rat. SAD i Evropska unija šalju odbrambeno oružje Ukrajini, a u toku su i napori za kupovinu borbenih aviona MiG ruske proizvodnje, sa kojima su ukrajinski piloti upoznati. To bi moglo da napravi veliku razliku. Možemo samo da se nadamo da će Putin i Si biti svrgnuti prije nego što im uspije da izbrišu našu civilizaciju", zaključio je Soros.

Podsjetimo, rat u Ukrajini počeo je 24. februara naredbom ruskog predsjednika Vladimira Putina da ruska vojska započne vojne operacije u ovoj zemlji.

