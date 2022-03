On kaže da je uznemiren kada se video snimci ruskih helikoptera koji su oboreni podele na svim društvenim mrežama.

Rob O'Nil, nekadašnji pripadnik mornaričkih foka SAD, služio je svojoj zemlji u 400 borbenih misija tokom 16 godina a u široj javnosti je ostao upamćen kao čovek koji je ubio Osamu Bin Ladena. O’Nil u ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail kritikuje Bajdenovu administraciju zbog otkazivanja testiranja nuklearne rakete prošlog vikenda, dok su ruske snage počele da napadaju ukrajinske građane. On tvrdi da je Pentagon više zabrinut za njihov plan klimatskih promena nego što pokušava da odvrati Putina.

“Ovo kako oni pokušavaju da zaustave Putina je kao kad pokušavate da zaustavite nasilnika iz školskog dvorišta tako što pokušavate da ga umirite. To je glupost. Kada sam bio u službi, glavna briga je bila da li možete da izvršite zadatak. Sada oni (Pentagon) gube vreme i resurse jer im je bitno da ratni brodovi budu više ekološki. Nažalost, Rusija i Kina nam se smeju kada govorimo o klimatskim promenama u vojsci”, rekao je O’Nil.

On je rekao da političari kao što je Lindzi Grejem ne bi trebalo da govore o ubistvu Vladimira Putina zbog TV rejtinga, ali je insistirao da ne bi bio protiv toga da neko iz najužeg kruga Kremlja smakne Putina 'kao što su to uradili sa Julijem Cezarem'.

O’Nil je odlikovan 52 puta, a vojnu karijeru je napustio kao viši glavni podoficir. Njegova odlikovanja uključuju dve srebrne zvezde, četiri bronzane zvezde za hrabrost... Priznao je da u početku nije mislio da će Putin napasti Ukrajinu jer je “napravio grešku pokušavajući da shvati odluku jednog ludog čoveka“. Verovao je da će ruski lider izmanipulisati Zapad da troši više novca na odbranu tako što će stacionirati stotine hiljada vojnika na granici, ali da nikada neće ući u Ukrajinu. Priznaje da je pogrešio.

Pošto ukrajinski vojnici obaraju helikoptere i avione, on se plaši da će Putin preći na tešku artiljeriju velikog dometa. Zvaničnici Pentagona su već nagovestili da se to dešava sa ruskim udarima u zapadnoj Ukrajini, samo 60 milja od poljske granice. On je rekao da SAD “slamaju“ Rusiju teškim ekonomskim sankcijama, ali im i dalje treba „jasan i snažan stav“. Kada Sjedinjene Države počnu da govore o tome da su klimatske promene "briga broj jedan za nacionalnu bezbednost“, kaže on, ostatak sveta počinje da nam se ruga. On je klimatske inicijative nazvao „smešnim“, posebno sa sve većim strahom da bi se Putin tokom sukoba mogao okrenuti nuklearnom oružju.

“Sjedinjene Države su odlučile da ćemo biti ‘dobri momci’ tako što će ‘spasiti kornjače’, a planeta će postati ‘mnogo toplija’ usled nuklearnog rata."

On je rekao da se nada da će invazija dostići tačku u kojoj će Rusi 'tako žestoko biti razbijeni' da će Zapad i Ukrajina sklopiti dogovor sa Moskvom da im ponude izlaz.

“Ja sam optimista. Većina ljudi na svetu se može složiti. Postoji jedna osoba koja može ovo zaustaviti. Sve što treba da uradi je da to zaustavi.'

On kaže da je uznemiren kada se video snimci ruskih helikoptera koji su oboreni podele na svim društvenim mrežama.

“U tim avionima su Rusi, a ja sam imao prijatelje koji su umirali u padu helikoptera, i u tome nema ništa kul. Većina vojnika ne želi da bude tamo. Sve je to zato što je jedan tip u Kremlju izgubio svoj razum.”

O'Nil je rekao da nema šanse da SAD učine Putinu ono što je on uradio Bin Ladenu rekavši da većina Amerikanaca svoje ideje o ratu dobija preko televizije i društvenih mreža.

“Morali bismo da znamo gde je i da ga onda udarimo iz vazduha. Ostavite svoju taktiku video igrica kod kuće, jer ona ne funkcioniše. Ne možete ispraviti prošlost. Definitivno možete učiti iz prošlosti. Jedino što nam je zajedničko je to što sat stalno otkucava. Dakle, možete živeti u prošlosti ili možete ići napred”, rekao je on.

O’ Nil se pita zašto se stalno “bijemo jedni protiv drugih“ u prekookeanskim sukobima i kaže da bi se većina vojnika sa suprotstavljenih strana snašla ako bi “seli na kafu u nekom pariskom kafiću“.