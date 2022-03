Sekretar za štampu Pentagona rekao je u utorak da predlog Poljske da se borbeni avioni MiG-28 prebace u Ukrajinu kako bi pomogli zemlji u njenoj borbi protiv Rusije, nije "održiv".

Izvor: YouTube/Printscreen/Coffee or Die Magazine

Američki senator Rob Portman se u nedelju ponovo začudi zašto su SAD odbile predlog Poljske da prebace borbene avione MiG-29 u američku vazdušnu bazu u Njemačkoj, rekavši: "Ne razumijem zašto to ne uradimo".

Na pitanje voditelja Dana Baša u CNN-ovoj emisiji "Stanje Unije" da li je zabrinut da bi davanje aviona Ukrajini moglo da izazove Treći svjetski rat, Portman je rekao: "Ne znam zašto bi to bila istina".

Rekao je da ne razumije zašto bi Rusija slanje borbenih aviona u Ukrajinu doživljavala kao veću eskalaciju u poređenju sa drugim načinima na koje su SAD i NATO saveznici podržali Kijev usred ruske invazije.

"Rusi su se žalili na sve. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da su sankcije čin rata. Oni su se sigurno žalili kada smo direktno od američke vlade dali Stingersa, koji može da obori avion i koji je bio uspješan u tome na nižim visinama", rekao je Portman.

"Dali smo im helikoptere. Još u januaru smo im obezbijedili američke vojne helikoptere. A oni su direktno iz Sjedinjenih Država. U ovom slučaju, to bi bila Poljska koja bi obezbijedila ove avione, a to su avioni sovjetskog tipa, stari avioni, MiG-29. Postoje još dvije zemlje, Slovačka i Bugarska, koje imaju ove avione. Ono što smo direktno čuli od Ukrajinaca je da ih jako žele. Oni žele mogućnost da imaju bolju kontrolu nad nad nebom kako bi im dali šansu za borbu", dodao je on.

Sekretar za štampu Pentagona Džon Kirbi rekao je u utorak da predlog Poljske da se borbeni avioni MiG-28 prebace u američku vazdušnu bazu u Njemačkoj, a zatim u Ukrajinu kako bi pomogli zemlji u njenoj borbi protiv Rusije, nije "održiv".

Ta najava je, međutim, usledila nekoliko dana nakon što je državni sekretar Entoni Blinken rekao da su planovi za Poljsku da pošalje borbene avione u Ukrajinu dobili "zeleno svijetlo" od SAD. Takođe je rekao da će Bajdenova administracija raditi na popunjavanju potreba Poljske ako pošalje avione u Ukrajinu.

Portman je u nedelju ukazao na Blinkenovo prvobitno odobrenje plana u ispitivanju zašto SAD nisu slijedile.

"Tako da ne razumijem zašto to ne radimo. U početku smo dali zeleno svijetlo. Kao što znate, prošlog vikenda državni sekretar je rekao da će dobiti zeleno svijetlo. I iz nekog razloga, sada to blokiramo", rekao je on.