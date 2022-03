Poljski predsjednik Andžej Duda gostovao je u nedelju ujutru na BBC.

Izvor: YouTube/screenshot/The Independent/YouTube/screenshot/Ruptly

Poljski predsjednik Andžej Duda rekao je da bi upotreba hemijskog oružja u Ukrajini od strane Rusije promenila igru i da bi NATO morao ozbiljno da razmisli o tome kako da odgovori. On vjeruje da bi Rusija mogla da upotrebi hemijsko oružje jer je Vladimir Putin u "veoma teškoj situaciji".

"Zapravo, politički, on je već izgubio svoj rat i interno ga ne dobija", dodao je on.

On kaže da bi, ako Putin upotrijebi oružje za masovno uništenje, to bila "promjena igre": "Sigurno će Sjevernoatlantska alijansa (NATO) njeni lideri na čelu sa Sjedinjenim Državama morati da sjedne za taj sto i zaista mora ozbiljno da razmisli šta da radi, jer onda to počinje da bude opasno, ne samo za Evropu, ili naš region, već cio svijet".

Njegovi komentari dolaze nakon što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da bi Rusija mogla da upotrijebi hemijsko oružje u Ukrajini i da bi takav potez bio ratni zločin, u intervjuu za njemački list "Velt am Sonntag".

"Poslednjih dana smo čuli apsurdne tvrdnje o laboratorijama za hemijsko i biološko oružje", rekao je Stoltenberg i dodao da je to samo izgovor Kremlja za potencijalni predstojeći napad hemijskim oružjem.

Ruska ofanziva u Ukrajini počela je 24. februara i izazvala niz lančanih reakcija širom svijeta. U Ukrajini sukobi traju već 18. dan a stradalih je mnogo s obije strane, dok se gradovi pretvaraju u ruševine. Rusija je pod teškim sankcijama od mnogih velikih zemalja svijeta, a napustili su ih i mnoge zapadne ugostiteljske, modne i druge kompanije.