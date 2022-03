Zelenski je razgovarao sa premijerom Borisom Džonsonom, predsjednikom Poljske, šefom italijanske vlade i predsjednikom Francuske.

Izvor: Twitter/Printscreen/@SkyNews

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se sa nepoznate lokacije video-snimkom i rekao da Ukrajina nikada nije željela rat.

"Nikada nismo željeli ovaj rat, ali ovaj rat nam je donijet. Nikada nismo htjeli nikoga da ubijemo, ali moramo da se borimo da neprijatelja izvučemo iz naše zemlje i iz našeg života. Moramo da tolerišemo ono što nijedan narod u Evropi nije morao da toleriše poslednjih 70 godina", rekao je Zelenski.

On je dodao da je razgovarao sa premijerom Borisom Džonsonom, predsjednikom Poljske, šefom italijanske vlade i predsjednikom Francuske.

"Naši pregovori i razgovori sa našim partnerima su fer. Ako se situacija pogorša, potrebno je uvesti nove sankcije kako bi se donio mir.

On je rekao da treba primijeniti embargo na naftu iz Rusije.

"Ako neko izgubi razum, onda treba da izgubimo strah i zaboravimo na trgovinu i biznis, treba da se borimo protiv nehumanog zla koje želi da uništi samo čovječanstvo", rekao je on.

Zelenski se takođe oglasio i u nedelju uveče. U možda i najdramatičnijem obraćanju do sada, poručio je da je pred njima težak period jer očekuju da Rusija bomarduje važne strateške tačke.

"Rusija je najavila da će sjutra bombardovati naša preduzeća odbrambene industrije. Većina njih se nalazi u našim gradovima, sa civilima u blizini. To je ubistvo, jednostavno ubistvo. I nisam vidio da je nijedan svjetski lider danas reagovao na to, bilo koji političar sa Zapada", rekao je on u svom obraćanju.

