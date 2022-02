On je Putina, najvećeg ruskog lidera od 1999. godine, prikazao kao "diktatora" koji živi u strogo kontrolisanom "mehuru informacija" i koji je stalno morao da se dokazuje svom okruženju.

Bivši naftni tajkun koji je proveo deset godina u zatvoru pošto se zamerio Vladimiru Putinu rekao je da je ruski predsednik "poludeo" nakon što je naredio invaziju na Ukrajinu. Mihail Hodorkovski, za koga se nekada verovalo da je najbogatiji čovek u Rusiji, oglasio se sinoć dok su se ukrajinske trupe borile da odbiju napad Putinovih snaga.

Bivšeg magnata su ruske vlasti uhapsile 2003. godine i optužile za prevaru, pranje novca i proneveru. Pušten je na slobodu 2013. Pobegao je u London, gde sada vodi fondaciju, Centar za dosijee, posvećenu razotkrivanju kriminalnih aktivnosti insajdera Kremlja. U razgovoru za Tajms, on je pokušao da objasni Putinove postupke nakon što je ruski predsednik šokirao svet naredivši sveobuhvatni napad na Ukrajinu.

"Mislim da nemamo posla sa zdravom osobom, to je neko ko je poludeo. On želi da Rusiju ponovo učini velikom i za 50 ili 100 godina želi da bude upamćen kao veliki vladar Rusije", rekao je Hodorkovski a prenosi Daily Mail.

Dok je govorio, ruski projektili su padali na ukrajinske gradove, uključujući prestonicu Kijev, a porodice su se stisnule u skloništima dok su ruske snage vršile ofanzivu. Hodorkovski, rekao je u širem video razgovoru sa novinarima da Putin želi da zauzme Ukrajinu, uništi njenu odbranu i uspostavi "marionetsku vladu" u Kijevu. Zapad bi trebalo da pomogne Ukrajini, uključujući i naoružavanje njenog naroda, ili će se suočiti sa dugom i potencijalno krvavom okupacijom, rekao je on.

"U apsolutnom sam šoku zbog onoga što se dogodilo“, rekao je Hodorkovski.

Ponekad se činilo tokom intervjua da je bio na ivici suza. Dodao je da će "šrafovi biti zategnuti“ i oko neslaganja unutar Rusije.

"Promena Putinovog režima demokratskim putem se ne može desiti; promena može doći isključivo kroz revoluciju – ili revolucijom odozgo ili revolucijom odozdo. Revolucija je moguća ili kao rezultat vojnog poraza ili kada Putin umre“, rekao je on.

On je Putina, najvećeg ruskog lidera od 1999. godine, prikazao kao "diktatora" koji živi u strogo kontrolisanom "mehuru informacija" i koji je stalno morao da se dokazuje svom okruženju. Ruski zvaničnici odbacuju takve kritike i ukazuju na Putinove ponovljene izborne pobede i ankete koje pokazuju da je on i dalje popularan. Putin je, s druge strane, rekao da je Hodorkovski kriminalac, piše Daily Mail.

Podsećanja radi, Hodorkovski je osuđen za svoje navodne zločine na moskovskom suđenju. Za to suđenje, on je rekao da je bilo organizovano od strane neprijatelja koji su hteli da rasture njegovu naftnu i gasnu kompaniju YUKOS i kazne ga zbog njegovih političkih ambicija. Uvek je negirao optužbe. YUKOS je bio osakaćen ogromnim potraživanjima za povrat poreza, a zatim je država rasprodala njegove glavne sibirske pogone za proizvodnju nafte, da bi ih kasnije kupile firme pod državnom kontrolom. Hodorkovskog je Putin pomilovao 2013. kada on i napušta Rusiju.

On je odbacio spekulacije da se Putin ponašao iracionalno u vezi sa Ukrajinom, ali je rekao da ruski lider izgleda sumnja u lojalnost nekih u svom okruženju. Ukazao je na to kako je Putin 21. februara pred televizijskim kamerama osudio šefa spoljne obaveštajne službe Sergeja Nariškina, prenosi Daily Mail.

Upitan da li bi Putin otišao dalje od Ukrajine, Hodorkovski je rekao:

"Uveren sam da će, ako Putin ostvari svoje ciljeve u Ukrajini, kasnije želeti da kazni nekog drugog."