Izvor: Youtube/PrintScreen

Mađarska će podržati sve sankcije Evropske unije protiv Rusije i neće ništa blokirati, rekao je u subotu premijer Viktor Orban, koji se nalazi na ukrajinsko-mađarskoj granici.

"Mađarska je jasno stavila do znanja da podržavamo sve sankcije, tako da nećemo ništa blokirati, tako da ono što premijeri Evropske unije budu u stanju da dogovore, mi to prihvatamo i podržavamo. Ovo je vreme da budemo ujedinjeni, to je rat, rekao je on i dodao da su mirovni pregovori najvažniji", rekao je on novinarima na engleskom.

Mađarska je takođe poslednja u nizu zemalja koje su podržale isključenje Rusije iz SVIFT bankarskog sistema.