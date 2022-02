Najviše boli "smrt" 1.100 "poršea" u uništenju supertransportnog broda "Felisiti ejs" (Felicity Ace) kojeg je zahvatio veliki požar!

Izvor: EPA/Portuguese Navy, Shutterstock

Brod u vlasništvu japanske kompanije je prevozio nešto manje od četiri hiljade automobila iz grupacije "Folksvagen" prije nego što je planula vatra u blizini Portugala.

Kako mornari (po sred okeana) nisu uspjeli da je ugase, u pomoć je pozvana zvanična mornarica Portugala koja je uspjela da spasi 22 člana posade broda, dok je "Felisiti ejs" ostavljen da završi na dnu Atlantika.

U trenutku izbijanja požara, brod je bio na 90 nautičkih milja jugozapadno od portugalskih Azorskih ostrva, navodi se u saopštenju portugalske mornarice.

Napušteni teretni brod prepun luksuznih automobila gori i pluta u Atlantskom okeanu, nakon što je požar primorao posadu da pobjegne. Brod se zapalio u srijedu u sjevernom Atlantiku dok je od grada Emdena u Njemačkoj do Dejvisvila na Roud Ajlendu prevozio teret, uključujući luksuzne automobile marke "porše" i "folksvagen", prenosi CNN.

Nakon što je izbio požar u tovarnom prostoru koji se vrlo brzo proširio, cjelokupna posada od 22 člana je bila primorana na evakuaciju. Kako prenosi sajt Automotive News, brod je prevozio 3.965 vozila, od čega je potvrđeno da je 1.100 njih bilo iz "Poršea", 189 od strane "Bentlija", a ostatak raspoređen na "Folksvagen" i "Audi". Po nekim najavama se nalazio i 21 primjerak "lamborginija", ali konkretna brojka nikada nije utvrđena.

Tokom prvih dana se nije znao uzrok požara, ali sada izvor GoAuto piše da su ga uzrokovale baterije na električnom krosoveru "folksvagen ID4". Detalji još uvijek nisu poznati, osim onoga da je požar u početku izbio na oko pet metara ispod nivoa vode, i da je u ovom momentu gotovo sigurno uništen svaki četvorotočkaš, a vrijednost štete se procjenjuje na 255 miliona američkih dolara!

Firma Mitsui Lines iz Japana, koja je vlasnik broda je već unajmila tri manja broda sa Gibraltara i iz Holandije da krenu u akciju spašavanja, a cilj je da povuku "Felisiti ejs" do željene lokacije. Kada do njega konačno stignu, neće biti u stanju da ga povuku do obližnjeg Portugala pošto zakoni ove države to ne dozvoljavaju, već vjerovatno do Bahama ili voda neke evropske države.

Dok samim automobilima sigurno nema spasa, kompanija želi bar da spasi skupocjeni brod. Međutim, postavlja se pitanje kakve će ekološke posljedice požar ostaviti, i koja država će biti voljna da ga primi.

Kada je riječ o "Folksvagenu", automobili su osigurani i sumnjamo da će njemački proizvođač vozila pretrpjeti neku veću štetu povodom tog pitanja, ali istovremeno sada cio svijet zna da baterije u vozilima koje nose amblem nekog od brendova grupacije nisu bezbjedne.

Ovakva situacija dolazi baš u najgore vrijeme za VW koji je prethodnih godina uložio poveće sume novca u nove električne platforme sa ciljem da prestigne "Teslu" i postane najveći proizvođač vozila na struju.