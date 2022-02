Glavno svetsko pitanje prethodnih dana jeste moguće izbijanje rata između Rusije i Ukrajine. Tenzija je sve veća i postavlja se pitanje da li je ovo početak novog svetskog sukoba.

Američki zvaničnici izdali su uznemirujuće saopštenje da je ruska invazija na Ukrajinu moguća u naredna dva dana, da postoji rizik od bombardovanja i da će strancima u tom slučaju evakuacija iz Ukrajine biti onemogućena.

Veliki broj zemalja među kojima je i Srbija uputile su poziv svojim građanima da razmotre mogućnost privremenog napuštanja Ukrajine.

Ipak, profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić rekao je za MONDO da smatra da postoji nekoliko jakih razloga zbog kojih će Rusija najverovatnije odustati od rata sa Ukrajinom i otkrio kakve ogromne posledice bi Rusija trpela da do ratnog sukoba ipak dođe.

KAKVE SU ŠANSE DA ZAISTA IZBIJE RAT?

Na početku "zahuktavanja" priče oko rata između Rusije i Ukrajine činilo se da je sukob neizbežan. Ipak, situacija se iz dana u dan menja.

"Do pre nekoliko dana mogao sam da tvrdim da će do rata sigurno doći. Ali, sada mi se čini da rata ipak neće biti i da se situacija u Ukrajini povoljno razvija. Retorika je i dalje zategnuta, tonovi su preteći, ali došlo je do jačanja ukrajinske vojske od strane saveznika, što može da bude presudan faktor koji će zaustaviti rat", kaže za MONDO Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti.

Činilo da Rusija može da se "prošeta" sa vojskom kroz Ukrajinu u svakom trenutku, ali sada se ispostavlja da to nije slučaj.

"Saveznici su pokazali visok stepen spremnosti da odbrane Ukrajinu. Rusija nije očekivala da će Amerika, Evropa i zemlje iz najbližeg okruženja toliko čvrsto stati protiv nje. Zapad je ponudio Ukrajini pomoć koja je vrlo konkretna, nije u pitanju samo retorika i verbalna podrška, već ubojita sredstva koja su poklonjena Ukrajini", objašnjava situaciju profesor sa Fakulteta bezbednosti.

ŠTA SPREČAVA PUTINA DA OBJAVI RAT?

Dodatni problem za Ruse je činjenica da nemaju jakog saveznika koji bi bez pogovora stao uz njih kada bi do ratnog sukoba došlo.

"Rusija je verovala da je pridobila Tursku ali ispostavilo se da to nije tačno. Budući da praktično nemaju nijednog saveznika osim Belorusije i potencijalno Kine, situacija je veoma obeshrabrujuća za Ruse. Takođe, jasno je stavljeno do znanja od strane Zapada da bi se Rusija našla u potpunoj izolaciji ako bi započela rat i da bi je sankcije uništile", nadvodi naš sagovornik.

Ruski predsednik Vladimir Putin u tom slučaju imao bi mnogo problema unutar same Rusije, pošto bi ruskim milijarderima u slučaju rata sva imovina i novac ostali zamrznuti u inostranstvu, tvrdi naš sagovornik.

"Došlo bi do problema između ruskih vlasti i najmoćnijih ljudi u Rusiji, koji bi imali problem da podignu svoj novac, dođu do svog kapitala i imovine u inostanstvu. Putin to svakako ne želi pošto bi mu stvorilo velike probleme unutar zemlje. Osim toga, zahtevi koje je Rusija postavila Ukrajini koji podrazumevaju da se situacija vrati na 1997. godinu i da Ukrajina ne pristupi NATO nisu realni. Kada sve uzmemo u obzir, ratni sukob je sve manje moguć i sada smo bliže mirnom rešenju nego što smo bili", kaže Zoran Dragišić za MONDO.

Podsetimo, Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od predsednika Bajdena da što pre poseti Ukrajinu. Predsednik Džo Bajden rekao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da će SAD odgovoriti "brzo i odlučno" ako Rusija preduzme dalje korake ka invaziji.

Zelenski je naveo da priče o dokazima i datumu kada Rusija planira invaziju na Ukrajinu stvaraju paniku u ukrajinskom društvu i zatražio da vidi dokaze za takve tvrdnje. Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da zapadne zemlje uz pomoć medija šire lažne informacije sugerišući da Moskva možda planira invaziju na Ukrajinu i da time pokušavaju da odvuku pažnju sa svojih agresivnih akcija.

AMERICI ODGOVARA RAT?

Takođe, demokratkinja Tulsi Gabard rekla je u intervjuu za "Foks Njuz" da predsednik SAD Džo Bajden i njegova administracija žele da Rusija upadne u Ukrajinu kako bi opravdali "drakonske" sankcije prema Rusima. Ona je takođe istakla da bi Bajden veoma lako mogao da izbegne rat tako što će garantovati Rusiji da Ukrajina nikada neće postati NATO članica, ali da to namerno neće.