Pre nego što je princ Čarls oženio princezu Dajanu (Dajanu Spenser) 1981. godine, ceo svet danas zna da je još pre toga najverovatnije bio opčinjen bivšom devojkom - Kamilom Parker Bouls (tada Kamila Šand).

Romansa Čarlsa i Kamile je praćena još od sedamdesetih godina prošlog veka, a do njihovog braka 2005. godine, pratio ih je niz skandala i neodobravanja od strane kraljevske porodice. Vojvoda i vojvotkinja od Kornvola danas žive u srećnoj porodičnoj idili, ali mnogo je moralo da prođe do toga...

Početak njihovog odnosa datira još od početka sedamdesetih. Smatra se da su se princ Čarls i Kamila Šand prvi put upoznali na polo turniru u parku Vindzora 1970. godine, tvrdi BBC. Međutim, magazin "People" navodi sledeće: "Kada je princ upoznao na jednoj proslavi 1972. godine Kamilu Šand, tada dvadesetpetogodišnjakinju koja je živela u Londonu, ona mu je vrcavo rekla - 'Moja prababa je bila ljubavnica tvom pradedi. Osećam se kao da imamo nešto zajedničko'". Koja god verzija da je istinita, nema sumnje da su se odmah osetile "varnice" između njih dvoje.

Međutim, njihovo zabavljanje je počelo da se hladi kada se Čarls pridružio kraljevskoj mornarici 1971. godine. "Iako se opčinjeni princ šest meseci udvarao Kamili, nije je zaprosio pre nego što se vratio na dužnost u februaru 1973. godine".

Kamila se udaje za Endrjua Parkera Boulsa

Kamila je zapravo svog prvog muža upoznala pre Čarsla, ali su raskinuli i Endrju je navodno onda uplivao u aferu sa princezom Anom, tvrdi autorka Peni Džunior u svojoj knjizi o aferi Kamile i Čarlsa. Ona čak navodi kako da Endrju nije započeo aferu sa Anom, Kamila nikada ne bi ni uplivala u romansu sa princom Čarlsom.

Kamila i Endrju su se ponovo spojili kada je Čarls otišao u mornaricu, a venčali su se 4. jula 1973. godine. Imali su zajedno dvoje dece, ćerku Lauru i sina Toma, a zanimljivo je da je upravo Čarls bio Tomov kum na krštenju!

Čarls upoznaje Dajanu

Kada je lejdi Dajana prvi put upoznala Čarlsa 1977. godine, on se u tom trenutku zabavljao sa njenom sestrom lejdi Sarom, a Dajana je imala svega 16 godina. Sara ih je upoznala i kasnije se šalila da je bila njihov "Kupid". Dajana i Čarls su se venčali 29. jula 1981. godine - Dajana je tada imala 20, a Čarls 32 godine.

Dajana je 1991. godine otkrila svom biografu Endrjuu Mortonu da je na dan svom venčanja tražila pogledom Kamilu među gostima. "Znala sam da je tu naravno. Tražila sam je i dok sam hodala ka oltaru, videla sam Kamilu. Lice joj je bilo sivo i nosila je šešir", rekla je Dajana. Kao što je već poznato, Čarls i Dijana su zajedno dobili dva sina - Vilijama 1982. i Harija 1984. godine.

Kamila i Čarls tajno zajedno

Iako su navodno s vremena na vreme bili u kontaktu tokom godina, Čarls i Kamila su, kako tvrde britanski mediji, obnovili intimni odnos 1986. godine uprkos tome što su oboje u tom trenutku bili u braku i imali decu, piše "People".

Pravi skandal stiže tek 1993. godine kada je u javnost isplivala snimljena intimna konverzacija između Kamile i Čarlsa, što je potvrdilo njihov ljubavnički odnos. Objavljivanje ovih audio traka koje su snimljene 1989. godine, izazvalo je ogromne turbulencije u kraljevskoj porodici. "The Mirror" je objavljivao delove razgovora, a ceo skandal je doveo do razvoda Čarlsa i Dajana, kao i Kamile i Endrjua. Kamila je podnela zahtev za razvod 1995. godine, dok je Čarlsov brak sa Dajanom zvanično okončan u avgustu 1996. godine.

Nakon skandala, Čarls je priznao aferu sa Kamilom i u dokumentarcu koji je objavljen 1994. godine nazvao je Kamilu "velikim prijateljem": "Prijatelj mi je već dugo i nastaviće da mi bude i u budućnosti".

U intervjuu za BBC 1995. godine, Dajana je rekla čuvenu rečenicu: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila malo gužva", a rekla je i da je suočila Kamilu sa tim da zna za njihovu aferu, ali bez ikakvih uspeha da to i promeni.

Dijana poginula, Čarls upoznao Kamilu sa sinovima

Smrt lejdi Dajane je uzdrmala ceo svet 1997. godine kada je 31. avgusta poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Imala je 36 godina, a u nesreći su poginuli i njen tadašnji navodni partner, biznismen Dodi Fejd i vozač Henri Pol.

S druge strane, godinu dana kasnije, Čarlsova veza sa Kamilom i dalje cveta, a odlučio je i da je upozna sa svojim sinovima. Međutim, nisu svi iz kraljevske porodicu bili naklonjeni njihovom odnosu. Kraljica Elizabeta i princ Filip su otvoreno izrazili neodobravanje za vanbračnu vezu njihovog sina i držali su se podalje od njih.

Brak i kraljičin blagoslov

To ovaj par nije sprečilo da nastavi da gradi život kakav su već godinama zamišljali. Počinju od 1999. godine da se pojavljuju zajedno u javnosti, a snimljeni su i kako se ljube. Konačno, 2000. godine, kraljica pristaje da upozna Kamilu i to se smatra velikim korakom u kraljevskoj porodici. Sve bolji odnosi, doveli su i do toga da Čarls konačno zaprosi i oženi Kamilu 2005. godine, a živeli su zajedno već dve godine u tom trenutku.

Danas je Kamila ponovo u centru pažnje, jer je kraljica Elizabeta Druga izjavila da bi volela da nakon njene smrti upravo Kamila postane nova kraljica, a Čarls se zahvalio majci na ukazanom velikom poštovanju.