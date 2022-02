Ako Rusija odluči da izvrši invaziju, "Ukrajini i njenim saveznicima će biti veoma teško da održe ravnotežu snaga". Ali kako zveckanje sabljama oko Ukrajine postaje sve brže, vojne isporuke poput britanskih protivtenkovskih projektila mogu igrati važnu ulogu.

Izvor: Profimedia

Pošto je američki predsednik Džo Bajden "apsolutno jasno" stavio do znanja da je svaki ulazak ruskih trupa u Ukrajinu "invazija", Vašington je nastavio sa pritiskom, upozoravajući Moskvu na "ozbiljan" odgovor. Britanija je u međuvremenu dodala konkretniji pritisak kada je objavila da šalje Ukrajini vojnu opremu, uglavnom protivtenkovske rakete kratkog dometa za samoodbranu. Ukrajinske vlasti, sa svoje strane, upozoravaju na celokupnu situaciju otkako je Rusija rasporedila oko 100.000 vojnika, prema američkim procenama, duž svoje istočne granice.

Rusija je saopštila da je premestila trupe u Belorusiju na, kako je nazvala, zajedničke vojne vežbe, dajući sebi mogućnost da napadne Ukrajinu sa severa, istoka i juga. Jedva 24 sata kasnije, rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da će održati ogromne vojne vežbe širom četiri mora – Atlantika, Pacifika, Arktika i Mediterana – koje uključuju raspoređivanje više od 140 ratnih brodova i pratećih plovila. Moskva i dalje insistira na tome da nema planova za invaziju, ali se takođe i dalje drži niza zahteva – uključujući zabranu ulaska Ukrajine u NATO – u zamenu za deeskalaciju. SAD su u međuvremenu dale zeleno svetlo baltičkim nacijama Estoniji, Letoniji i Litvaniji da požure sa isporukom oružja, proizvedenim u SAD, Ukrajinu, rekao je neimenovani izvor AFP. Litvanski ministar odbrane Arvidas Anusauskas potvrdio je da njegova zemlja šalje odbrambenu i drugu pomoć Ukrajini u pokušaju da odvrati ruski napad.

Prošle godine, Bajdenova administracija odobrila je transfer 650 miliona dolara američkog oružja Ukrajini, od čega 200 miliona samo u decembru 2021. Nema sumnje da Ukrajina pojačava svoj arsenal u slučaju ruskog napada. Ali može li se ukrajinska vojska zaista suprotstaviti ruskim snagama sastavljenim od stotina hiljada kopnenih trupa, kao i tenkova, opremljenih raketama kratkog dometa i podržanih od strane pomorskih i vazdušnih snaga?

Još 2014. godine, tokom aneksije Krima, ruski vojnici su lako prošli ukrajinsku odbranu. U to vreme, "ukrajinska vojska je bila u prilično katastrofalnom stanju", priseća se Džulija Fridrih, naučni saradnik berlinskog Instituta za globalnu javnu politiku, u intervjuu za FRANCE 24.

"Događaji 2014-2015 bili su grubo buđenje za Kijev, koji je tada krenuo u velike vojne reforme", objasnio je Nikolo Fasola, specijalista za bezbednosna pitanja na bivšim sovjetskim teritorijama na Univerzitetu u Birmingemu, u intervjuu za FRANCE 24.

Bio je to napor koji je u početku uspeo. Ukrajinska vojska je porasla sa oko 6.000 borbeno spremnih vojnika na skoro 150.000, prema rezimeu istraživačke službe američkog Kongresa u junu 2021.

"Od 2014. Ukrajina je nastojala da modernizuje svoje tenkove, oklopna vozila i artiljerijske sisteme", stoji u izveštaju.

Finansijski napori Kijeva da modernizuje svoju vojsku u proteklih sedam godina bili su značajni. Prema podacima Svetske banke, udeo nacionalnog budžeta koji se izdvaja za vojne rashode povećao se sa 1,5 odsto BDP-a u 2014. na više od 4,1 odsto u 2020. godini. Ovaj udeo troškova za odbranu je veći od većine zemalja NATO-a i sličan je vojnim rashodima Rusije. Ukrajina više nije sama protiv Rusije. Od 2014. godine, NATO kao organizacija, kao i neke zemlje članice, "pružili su značajnu pomoć, koja je ekvivalentna iznosu od oko 14 milijardi dolara", ocenio je Fasola.

SAD su bile glavni dobavljač vojnog hardvera kao što su radio oprema, vojni transportni kamioni i više od 200 prenosivih protivtenkovskih projektila "javelin". Britanija, Poljska i Litvanija su takođe isporučile Ukrajini odbrambeno oružje. Čak je i Turska pritekla u pomoć Ukrajini prodajom svojih čuvenih dronova "Bayraktar ​​TB2".

"Dok je oružje koje su isporučile SAD, kao što su protivtenkovske rakete 'javelin', zauzelo najviše mesta ukrajinskoj oružarnici, manje naglašena podrška Kijevu iz Turske podigla je uzbunu u Moskvi", primetio je Vašington post.

Upotreba bespilotnih letelica "Bayraktar ​​TB2" u Libiji, Siriji i posebno u sukobu u Nagorno-Karabahu između Azerbejdžana i Jermenije 2020. zaista je punila strane u novinama. Ali Fridrih primećuje da, iako je "tačno da su se ove mašine pokazale odlučujućim u sukobu u Nagorno-Karabahu, teško je znati kakav bi uticaj mogle da imaju u mogućem sukobu sa Rusijom, pošto je konfiguracija svega veoma različita“. Ukrajinska vojna modernizacija nije samo kvantitativna ili ograničena na materijalni hardver.

"Postoji ogroman napredak u pogledu obuke i pripreme za borbu", rekao je Gustav Gresel, specijalista za ruska vojna pitanja u Evropskom savetu za spoljne odnose, u intervjuu za FRANCE 24.

Prema Greselu, jedna od glavnih slabosti ukrajinskog odbrambenog sistema proizilazi iz vojnih doktrina koje su razvijene tokom sovjetske ere. Prema njegovim rečima Moskva je, dakle, savršeno dobro znala šta može da očekuje i mogla je da se pripremi u skladu sa tim. Sovjetsko odbrambeno nasleđe naglašava važnost vojne obuke koju pružaju instruktori NATO-a u ukrajinskim bazama, kao što je centar za obuku Vojne službe zakona i reda (MLOS), osnovan u blizini zapadnoukrajinskog grada Lavova u blizini granice sa Poljskom.

"Ovo je omogućilo oficirima i vojnicima da se oduče od starih refleksa koji su predvidljivi za Moskvu", rekao je Gresel.

Drugo bogatstvo ukrajinske vojske potiče od njenih vojnika.

Ukrajinski tenkovi

Izvor: Profimedia

"Većina njih se prijavila 2014-2015. Dakle, to je dobrovoljni čin za odbranu domovine, što znači da su veoma motivisani i imaju visok moral. Između projektila 'javelin', dronova i morala trupa, ukrajinska vojska je postala značajan protivnik“, rekao je Glen Grant – viši analitičar Baltičke bezbednosne fondacije koji je radio u Ukrajini na vojnoj reforma zemlje – u intervjuu za FRANCE 24.

Ovo je posebno tačno u istočnom regionu Donbasa, gde su ukrajinske trupe stekle iskustvo u sukobu koji besni više od sedam godina protiv separatista koje podržava Rusija. Ali za Ukrajinu je situacija u Donbasu mač sa dve oštrice.

"To je sukob niskog intenziteta, prilično blizak gerilskom ratu, i to je dovelo do toga da se Zapad i Kijev fokusiraju na vojne doktrine i opremu pogodnu za ovu vrstu konfrontacije, dok će u slučaju napada Rusije verovatno sve biti mnogo drugačije“, rekao je Fasola.

Konkretno - "Amerikanci su isporučili snajperske puške ukrajinskoj vojsci da bi se suprotstavili Rusiji, koja koristi Donbas kao poligon za svoje snajperiste“, primetio je Gresel. Ali ova vrsta oružja neće biti od velike koristi protiv ruskih tenkova koji prelaze granicu. Specifičnost sukoba u Donbasu, koji su uglavnom izolovani okršaji, nije dovela do upotrebe ukrajinske avijacije. Vojni eksperti veruju da je modernizacija ukrajinskog vazduhoplovstva bila marginalna i da je avijacija i dalje slaba tačka odbrambenih kapaciteta Ukrajine. Većina bombardera i borbenih aviona u zemlji je starija od 30 godina, a piloti su loše obučeni i slabo plaćeni.

"Zbog toga, ako Rusija odluči da napadne i pravilno koristi svoje avione, vazdušna podrška treba da im brzo donese odlučujuću prednost, uprkos svim modernizacijama ukrajinske vojske“, rekao je Gresel.

Ako Rusija odluči da izvrši invaziju, Fridrih priznaje da će "Ukrajini i njenim saveznicima biti veoma teško da održe ravnotežu snaga". Ali kako zveckanje sabljama oko Ukrajine postaje sve brže, vojne isporuke poput britanskih protivtenkovskih projektila mogu igrati važnu ulogu, smatra Dumitru Minzarari, specijalista za istočnu Evropu u Nemačkom institutu za međunarodne poslove.

"One imaju stratešku i materijalnu vrednost. Sa strateške tačke gledišta, ovo ukazuje na značajnu mogućnost da će zemlja koja pruža ovu vojnu podršku odlučiti da se još više uključi ako dođe do razbuktavanja oružanog sukoba", rekao je on u intervjuu za FRANCE 24.

Pored toga, "ukrajinska vojska može naneti dodatnu štetu ruskim snagama u invaziji ovom opremom, što može imati efekat odvraćanja. Protivtenkovsko oružje koje je isporučilo Ujedinjeno Kraljevstvo dobra je ilustracija ovoga: svaka ruska ofanziva će neizbežno uključivati manevre oklopnim vozilima, a ako Ukrajina ima moderno naoružanje da im se suprotstavi, to bi moglo navesti Moskvu da preispita svoju procenu odnosa troškova i koristi ofanzive“, zaključio je Minzarari.

To je razlog zašto Grant, iz Baltičke bezbednosne fondacije, veruje da je važno da se ukrajinskoj vojsci obezbedi "sve što može da ojača mobilnost i otpor brigada, kao što su vozila hitne pomoći, transportna vozila, radio aparati." On smatra da što duže Ukrajina može da produži trajanje borbi, to će biti krvavije za Rusiju, pa rastu šanse za veće odvraćanje“, rekao je on.