Nedavno istraživanje je otkrilo da je najmanje 146 ljudi dobilo na lutriji koristeći brojeve iz kolačića sreće između 2004. i 2021. godine.

Gabriel Fiero (60) ratni veteran sa invaliditetom iz Sjeverne Karoline u SAD osvojio je četiri miliona dolara na lutriji i to uz pomoć kolačića sreće kog je dobio tokom sedmičnih posjeta restoranu Red Boulu. On je odlučio da rizikuje i odigra brojeve navedene na papiru unutar kolačića. On je kupio srećku za dva dolara i dodao opciju Megaplier od jednog dolara, koja omogućava igračima da umnože bilo koju pobjedu.