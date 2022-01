Djevojičica se nalazila u čamcu na naduvavanje, kada su je talasi odnijeli od obale, a onda je Branko uletio u vodu.

Izvor: Facebook/Branko Radulovic

Državljanin Australije srpskog porijekla Branko Radulović (49) utopio se na popularnoj plaži u Adelejdu u Australiji, pokušavajući da spasi svoju šestogodišnju ćerku, koju su talasi odnijeli daleko od obale. Očevici kažu da se djevojičica nalazila u čamcu na naduvavanje, kada su je talasi odnijeli od obale, a da je Branko obučen uletio u vodu kako bi je spasio.

Majkl Naper (70) igrao se sa svojim unucima na plaži, kada je vidio čovjeka koji je ušao u vodu kako bi spasio svoju ćerku.

"Potrčao sam da ga stignem. Prije nego što sam uspio da dođem do njega, djevojčica je skočila iz čamca u njegovo naručje. Pokušavao je da je spasi u dubokoj vodi", rekao je Majkl i dodao da je jak vjetar potom oduvao gumeni čamac, a da je on uspio da djevojčicu stavi na dasku za plivanje.

Ipak, Majkl do Branka nije uspio da stigne na vrijeme. Branko je bio bez svjesti kada su ćerka i on, uz pomoć posjetilaca na plaži izvučeni iz vode.

Spasao ćerku Izvor: Youtube/ABC News (Australia)

"Kada sam uspio da dođem do njega, već je bio pod vodom. Potom je njegovo tijelo isplivalo i to je bio momenat kada sam ga uhvatio za pantalone i okrenuo ga tako da mu lice bude iznad vode. Mislim da sam ranije mogao da stignem do njih i žao mi je što nisam", dodao je. Porodica i prijatelji su se putem društvenih mreža oprostili od posvećenog oca koji je svoj život dao za život svoje ćerke. Branko je ćerku opisivao kao svoju princezu.

"Umro je herojskom smrću, spasavajući svoju Laru iz mora", "Šokirani smo, ali znamo koliko je volio svoju omiljenu djevojčicu i da ne postoji nešto što ne bi uradio za nju", "Dao si život za nju i time pokazao za šta si živio", samo su neke od poruka ljudi bliskih Branku.

Izvor: Facebook/Branko Radulovic

"Boreći se za život njemu najvažnije osobe na cijelom svijetu, pokazao je da je prava, požrtvovana ljubav, ljubav do smrti. Svi smo ga znali kao čovjeka posvećenog porodici i crvi. Uvijek je bio spreman da odgovori na svaki poziv i da pomogne bilo kome kome je pomoć potrebna, u bilo koje vrijeme", rekao je za 9 News sveštenik crkve Sveti Sava Strahinja Janjić.