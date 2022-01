U Indiji je rođeno tele sa tri oka i četiri nozdrve za koje mnogi smatraju da je inkarnacija hinduističkog boga.

Tele rođeno na farmi u Indiji počelo je da privlači posjetioce koji vjeruju da je inkarnacija hinduističkog boga zahvaljujući trećem oku i dodatnom paru nozdrva. Uprkos svojim čudnim karakteristikama, neobična životinja, koja je rođena u selu Rajnand, smatra se sposobnom i zdravom.

Neki lokalni stanovnici su tvrdili da je rođeno tele zapravo inkarnacija boga Šive, jednog od tri "glavna" boga hinduizma. On je, prema vjerskim uvjerenjima, bog smrti i vremena. To je čak dovelo do toga da ljudi posebno putuju do farme kako bi vidjeli tele s tri oka, a neki vjeruju da će rođenje životinje donijeti sreću i prosperitet selu.

Farmer Niraj Šandel je rekao da su čim se krava okotila, pomislili da tele ima ranu na čelu prije nego što su vidjeli da je oko u pitanju uz pomoć baterijske lampe, kao i da ima četiri nozdrve.

Mještani su novorođenom teletu darivali kokosove orahe i cvijeće. Majka krava je ranije rodila dva teleta koja su bila "normalna" i sada su odrasla.

"Tele se normalno kreće i pije mlijeko iz majčinog vimena i dobro koristi treće oko na čelu. Više je kao da nas je Bog posjetio“, rekao je Niraj.

"Incarnation Of God": Chhattisgarh Villagers On Newly-Born 3-Eyed Calf Izvor: YouTube/NDTV

Međutim, privatni ljekar Madan Anand je rekao: "Rođenje teleta je samo još jedan slučaj deformiteta. To nema nikakve veze sa sujeverjem ili čak vjerom. Ljude treba upozoriti, posebno one koji su iz ruralnih sredina koji obožavaju takve životinje. Lokalni veterinari u svojim domenima vodili su kampanje podizanja svijesti kako bi izbjegli takve prakse."