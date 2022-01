Dečak iz Ukrajine za kojim se tragalo pet meseci pronađen je mrtav, dok osumnjičenima za ovaj zločin preti kazna zatvora od 10 do 15 godina, ili doživotna robija.

Dečak Maksim Samofalov (11) iz Urajine za kojim se tragalo od avgusta 2021. godine u Zaporoškoj oblasti pronađen je mrtav. Kako se navodi, on je ubijen, dok su osumnjičeni za njegovu smrt identifikovani i trenutno se radi na njihovom hapšenju, saopštila je policija Zaporoške oblasti.

Kako policija dalje govori, oni su pronašli zakopani leš u podrumu privatne kuće, da bi se kasnije ispostavilo da je u pitanju telo dečaka za kojim se tragalo pet meseci. Nakon pronalaska, telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Istražitelji su otkrili da su dvojica muškaraca (46 i 26), koji su ranije bili osuđivani, umešani u ovaj zločin. Stariji je proveo devet godina u zatvoru zbog ozbiljnih zločina.

Ondašnji mediji pišu kako su osumnjičeni za ovo svirepo ubistvo dečaka kidnapovali u avgustu prošle godine i držali ga u podrumu dve nedelje, da bi ga zatim ubili. Ukoliko budu bili proglašeni krivim za ovaj zločin osumnjičenima preti kazna zatvora od 10 do 15 godina ili čak doživotna robija.

Dečak je nestao 29. avgusta prošle godine oko 16 sati u selu Akimovka. U trenutku nestanka dečak nije imao mobilni kod sebe, pa su rođaci tragali za njim putem društvenih mreža, precizirajući da bi mogao da bude u bilo kojem delu Ukrajine. Prema tadašnjim saznjanima, on je pobegao iz internata, iako je privremeno trebalo da živi kod bake. Mediji prenose da Maksim ima majku, kao i braću i sestre. Kako lokalni meštani navode dečak je često radio kako bi zaradio, a sve do poslednjeg incidenta, on je bežao nekoliko puta, ali nikada nije bio odsutan toliko dugo.