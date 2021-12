Robert Modsli, jedan je od najopasnijih serijskih ubica u Ujedinjenom Kraljevstvu prozvan "ubicom pedofila".

Izvor: youtube/printscreen/rts

On zatvorsku kaznu služi izolovan od ljudi i sveta, ali i drugih zatvorenika, a čeka ga smrt u podzemnoj staklenoj ćeliji čeka.

Prošle nedelje mu je odbijena molba da živi zajedno s drugim zatvorenicima jer je proglašen preopasnim da se meša sa zatvorenicima i čuvarima. Ubica se na ovu odluku žalio, jer je da Božić provede okružen ljudima, prenose mediji.

"Odgovorili su da je to poslednji put da mu je rečeno - ne. Kad si tako dugo sam to utiče na čoveka. On nije u dobrom stanju i opasno je rizikovati ono što bi mogao da učini", rekao je za strane medije izvor upućen u slučaj.

Modsli sada mora da provede ostatak svojih dana u ćeliji, koja je napravljena posebno za njega 1983. godine i zaštićena neprobojnim staklom. Svakog dana tamo provodi 23 sata, spavajući na betonskoj ploči, a u istoj prostoriji koristi toalet i lavabo koji su pričvršćeni za pod.

BODEŽOM IZREZAO LOBANJU

Njegova priča godinama šokira javnost i medije. Modsli je prvi put ubio kad je imao samo 21 godinu i to Džona Farela nakon što mu je pokazao slike dece koju je seksualno zlostavljao. Predao se policiji i proglašen je nesposobnim za suđenje, te je poslat u bolnicu Broadmor, dom nekih od najnasilnijih zatvorenika u Britaniji.

Međutim, tamo je nastavio sa svojom osvetničkom misijom. Nakon nekoliko godina provedenih iza rešetaka, Modsli i njegov kolega zatvorenik Dejvid Čizman zatvoreni su u ćeliju sa zlostavljačem dece Dejvidom Fransisom kojeg su mučili do smrti te njegovo telo obesili da ga zatvorski čuvari vide. Modsli je osuđen za ubistvo iz nehata i poslat u zatvorsku bolnicu Vejkfild.

Modsli se nije tu zaustavio, 1978. godine je zadavio i izbo Salnija Darvuda, koji je zatvoren jer je ubio svoju ženu. Sakrio je Darvudovo telo ispod kreveta pre nego što se ušunjao u ćeliju pedofila Bila Robertsa, koji je seksualno zlostavljao devojčicu od sedam godina. Ubio je i Robertsa, izrezao mu lobanju improvizovanim bodežom i razbio mu glavu o zid. Kasnije je osuđen na doživotni zatvor uz preporuku da nikada ne bude pušten.