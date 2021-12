Rogel Aguilera-Mederos (26) osuđen je na čak 110 godina zatvora, a presudu je dočekao u suzama.

Izvor: Youtube/printscreen/Denver7 – The Denver Channel/CBS Denver

Vozač kamiona koji je prouzrokovao stravičnu nesreću prije dvije godine na autoputu u blizini Lejkvuda u SAD, u kojoj je živote izgubilo četvero ljudi, u ponedeljak je napokon saznao kaznu. Rogel Aguilera-Mederos (26) osuđen je na čak 110 godina zatvora, a presudu je dočekao u suzama, piše Dejli Mejl.

"Nisam imao izbora, ruke su mi vezane. Po zakonima države Kolorado morao sam da ga osudim za 27 kaznenih djela, a kod nas se te kazne moraju služiti uzastopno", naglasio je sudija A. Brus Džouns.

Aguilera-Mederos je u trenutku fatalne nesreće radio za kompaniju iz Hjustona. Tužioci su utvrdili da je tog dana vozio gotovo 140 km na sat i da se zabio u kolonu automobila (uključujući i četiri kamiona), posle čega je došlo do eksplozije u kojoj su izgubljena četiri života.

"To je bio pokolj. Jedna od najgorih saobraćajnih nesreća koju smo ikad imali ovdje", rekao je na konferenciji za novinare predstavnik policije Lejkvud nedugo posle nesreće.

Osim četvoro ljudi koji su poginuli u nesreći, u bolnici je s teškim povredama završilo još šestoro ljudi. Iako se Aguilera-Mederos na sudu branio rekavši da su mu otkazale kočnice, tužioci su smatrali da je mogao bolje da reaguje.

Jezivi udes Izvor: Youtube/Denver7 – The Denver Channel

"Mogao je da skrene na traku za kamione i tako izbjegne nesreću. Jednostavno je donio previše pogrešnih odluka", insistirali su tužioci.

Advokat Aguilera-Mederosa je pak tvrdio da njegov klijent nije znao da su mu otkazale kočnice kao i da neće moći da zaustavi vozilo.

"Bila je to serija nemarnih odluka, ali on nije imao namjeru ikoga da povrijedi", rekao je advokat.

Plače na suđenju Izvor: Youtube/BS Denver

Kako bilo, sud nije imao milosti, pa je Aguilera-Mederos optužen za brojna djela, uključujući i pokušaj ubistva. Prije izricanja presude Aguilera-Mederos molio je sudiju da bude popustljiv prema njemu, a onda je briznuo u plač.

"Bila je to strašna nesreća. Preuzimam odgovornost, ali to je bila nesreća. Nikad u životu nisam nikoga povrijedio niti sam to namjeravao. Isus to zna, on poznaje moje srce. Ja nisam kriminalac, a ni ubica. Učinio sam sve što sam mogao... I sebe sam ugrozio kako ne bih naštetio drugima", kroz suze je govorio Aguilera-Mederos. On je tvrdio da je pokušao da izbjegne prometni autoput i naglasio da nije pobegao sa mesta nesreće.

"Izvinio bih se svima, žao mi je zbog poginulih i povrijeđenih. Ni sam ne znam koliko sam se puta upitao zašto oni, a ne ja", završio je svoje izlaganje Aguilera-Mederos, ali sudija nije imao milosti.