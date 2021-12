Svetska zdravstvena organizacija se oglasila zbog omikrona i poslala upozorenje - omikron se širi brže od svih prethodnih sojeva korone!

Izvor: Alexandros Michailidis/ShutterStock.com

Nijedan soj korona virusa nije se do sada širio toliko brzo kao omikron, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) koja ocenjuje da su sve zemlje već pogođene ovim sojem.

"Do sada je 77 zemalja prijavilo slučajeve zaraze omikron sojem, ali realnost je da se omikron verovatno nalazi u većini zemalja iako nije još detektovan. Omikron se širi brzinom koju nikad nismo ranije videli sa bilo kojim drugim sojem", rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejezus na konferenciji za novinare.

Šef SZO je rekao da su zabrinuti zato što ljudi smatraju da je omikron benigan.

"Iako omikron izaziva manje ozbiljne bolesti, broj slučajeva bi mogao da preplavi zdravstvene sisteme koji nisu pripremljeni", rekao je on.

On je takođe upozorio međunarodnu zajednicu da vakcine same po sebi neće omogućiti izlazak iz ove krize i pozvao da se iskoriste sve postojeće antikovid alatke kao što je nošenje maski, redovno vetrenje zatvorenih prostorija i poštovalnje distance.

"Činite sve to, radite to koherentno, radite to dobro", rekao je Tedros.

On je takođe rekao da je pojava omikrona podstakla neke zemlje da ponude dodatne buster doze vakcine za svoje odraslo stanovništvo i to iako nema dokaza o efikasnosti tih bustera protiv tog soja virusa.

SZO strahuje da će ti programi doprineti akumulaciji antikovid vakcina u bogatim zemljama, kao što je bilo do sada, i otežati vakcinaciju u siromašnim zemljama.

On je rekao da hoće jasno da kaže da SZO nije protiv buster doza vakcina, već da je protiv vakcinalne nejednakosti.