Predsjednica Južnoafričkog udruženja ljekara dr. Anđelik Kuci i prva osoba koja je uočila novi soj koronavirusa kod pacijenta, komentirala je 'histeričnu reakciju' Velike Britanije na pojavu omikrona.

Odmah na početku poručila je da smatra da su predviđanja da će Britanija do kraja mjeseca imati do milijon slučajeva i da će NHS biti preopterećen sa do 10.000 hospitalizacija dnevno, vjerovatno uvod u priču o ponovnom otkazivanju Božića i lokdaunu za Novu godinu. Smatra da je upozorenje premijera Borisa Džonsona da Veliku Britaniju čeka 'talas' infekcija omikronom 'na rubu histerije'.