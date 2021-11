Od povreda koje joj je kiselina izazvala na licu Kejti je oslijepela na jedno oko, a celo lice joj je bilo prekiveno opekotinama.

Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/

Britaniju je šokirao slučaj prelijepe manekenke Kejti Pajper (37) kojoj je Stefan Silvestri, po nalogu njenog tadašnjeg dečka Denija Linča bacio sumpornu kiselinu u lice i unakazio je za cio život.

Od povreda koje joj je kiselina izazvala na licu Kejti je oslijepjela na jedno oko, a cijelo lice joj je bilo prekiveno opekotinama, a i dan danas ima strašne ožiljke.

Kejti je imala više od 400 operacija lica od marta 2008. godine, kada se napad i dogodio. Te 2008. godine ceo svet potresla je vijest da je nekadašnja Misica, manekenka i voditeljka Kejti Pajper polivena kiselinom po naredbi bišeg dečka koji se nad njom samo nekoliko nedjelja ranije brutalno iživljavao.

Silovao ju je preko 8 sati, a kao da to nije bilo dovoljno, već je isplanirao i potez zbog kog će nekadašnja manekenka biti osuđena na brojne intervencije i operacije i to do kraja života.

Nedavno je zabrinula pratioce objavom da je ponovo bila u životnoj opasnosti nakon što su joj ožiljci na dušniku napravili problem prilikom jela. Zbog toga će, kako kaže, u budućnosti morati još više da vodi računa šta jede jer je samo malo veći zalogaj dovoljan da dovede do gušenja.

Prije toga bila je na još jednom presađivanju kože na kapak, ali uprkos silnim operacijama, čini se da Kejti to sve podnosi sa ogromnim osmjehom na licu, a za to je zaslužan samo jedan čovjek koji joj je, kako je i sama pričala javno, ali i pisala u svojim knjigama, vratio osmjeh na lice i vjeru u ljubav.

Vidi opis MISICU BIVŠI DEČKO SILOVAO 8 SATI, PA JE POLIO KISJELINOM! Poluslijepa, ima strašne ožiljke, a evo kako danas izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Instagram/katiepiper_/ Br. slika: 10 10 / 10

Zapravo, ona je bila ubeđena da nikada više neće verovati nijednom muškarcu nakon onoga što je proživjela, a onda je prije 9 godina u njen život ušetao Ričard Džejms Saton kom nisu smetali ni ožiljci, ni zdravstveni problemi, ni nepovjerenje.

Osvajao ju je lagano i vratio joj povjerenje u muški rod, a potom su tri godine kasnije uplovili u brak. Danas su ponosni roditlelji dvije ćerke Bel Elizabet i Penelope Dijane, a Kejti je jednom prilikom rekla da će im cijelu priču ispričati kada budu bile dovoljno velike da razumiju.

Ričard je uz Kejti bio u svim teškim trenucima, a danas joj je najveća podrška u svemu što radi. Uz njegovu pomoć prevazišla je traume, i pobijedila depresiju i anksioznost.

Pogledajte video napada na Kejti: