Za 150.000 dolara mesečno dr Marej je bio angažovan kako bi osigurao da Džekson bude dobrog zdravlja za njegovu poslednju turneju “To je to”. Umesto toga on je osuđen za smrt slavnog pevača.

Izvor: Profimedia/Youtube/ 60 Minutes Australia/screenshot

"Voleo sam Majkla Džeksona. Bio sam mu najbliži prijatelj. Da, bio sam njegov doktor ali više sam proveo sa njim kao prijatelj nego kao lekar. Žaliću za njim zauvek, veoma sam tužan što nije više sa nama".

Ovo su reči dr Konrada Mareja koji je bio lični doktor jednog od najslavnijih pop pevača ikada. Ono što je zastrašujuće je to što je upravo on taj koji je ubio Majkla Džeksona.

Tog 25. juna 2009. pripadnik Džeksonovog osoblja pozvao je hitnu pomoć.

- Molim vas da dođete što pre, on ne diše.

- Da li je neko sa njim?

- Doktor je sa njim. Pokušava reanimaciju ali on ne pokazuje znake života.

Taj doktor je bio Konrad Marej.

"Učinio sam sve što sam mogao. Pokušao sam da ga reanimiram", rekao je dr Marej.

Dr Marej je osuđen za ubistvo iz nehata i dobio kaznu zatvora u trajanju od četiri godine. Patolog je utvrdio da je Džekson umro od trovanja prekomernom dozom propofola – snažnog anestetika koji se koristi prilikom operacija. Dr Marej je propofol davao Džeksonu kako bi pevač mogao da zaspi. Za 150.000 dolara mesečno dr Marej je bio angažovan kako bi osigurao da Džekson bude dobrog zdravlja za njegovu poslednju turneju “To je to”. Dr Marej je zatvorio svoju privatnu ordinaciju kako bi se potpuno posvetio Džeksonu.

- Da li je ste to uradili zbog novca, pošto ste bili u dugovima, zbog fascinacije Džeksonom ili vas je zavela slava?

- Ništa od toga što ste naveli. Bio sam njegov doktor tri godine pre toga. Jednostavno mi je bio drag.

Dr Marej nije uspeo da se odupre Džeksonovim zahtevima za neprimereno lečenje. Tokom dva i po meseca pre Majklove smrti, dr Marej je priznao da je kupio više od 15 litara propofola. Takođe je priznao da mu je davao ovaj jak anestetik skoro svako veče.

Majkl Džekson

Izvor: Profimedia

"Nisam se slagao sa Majklom da treba da koristi tako jak sedativ da bi zaspao. Rekao sam mu da moramo da ga skinemo sa tog anestetika. Ali Majkl Džekson nije neko kome samo možete reći – prestani da to uzimaš."

- Ali to nije lek za insomniju. Šta god da vam je rekao, koliko god da vas je molio, koliko god da je teško to što je on Majkl Džekson koji nešto zahteva od vas – istina je da vi niste nikada smeli da mu dajete taj anestetik. Nikada.

- Džekson je imao dosta lekara koji su mu davali propofol. Ja sam mu takođe davao propofol ali sam takođe Džeksonu naglasio da se ja ne slažem sa tim što uzima. I uspeo sam…

- Ali niste uspeli. Džekson je umro.

- Čekajte da završim...

- Vi ste pokušavali da skinete sa propofola ali ste mu ga ipak davali. Nikada niste ni trebali da mu ga date.

Na sve to, dr Marej je čak snimio jedan teklefonski razgovor sa Džeksonom koji je u tim trenucima bio pod jakim dejstvom propofola.

“Kada ljudi odu sa mog koncerta hoću da kažu – ovako nešto nikada nisam video u životu. Ovo je sjajno. Bog želi da ja to uradim. Uradiću to Konrade”, rekao je u tom razgovoru Džekson.

Da sve bude bizarnije, dr Marej priznaje da ga je snimio ali da nije bio svestan toga.

"Jesam to uradio ali nisam bio svestan da sam ga snimao. To nisam uradio kako bih ga ja kasnije ucenjivao. Slušajte, da sam hteo da ucenjujem Majla Džeksona ne bi uopšte bio potreban taj telefonski poziv. Bilo bi tu gorih stvari", rekao je dr Marej.

Tog poslednjeg dana svog života, Majkl, kako tvrdi dr Marej, ponovo nije mogao da zaspi. Molio ga je da mu da propofol.

"Rekao mi je da ako ne ode na probu da će sve izgubiti. Znao sam da Majkl ima dug od 40 miliona dolara. Kada sam video koliko je očajan, ja sam se sažalio."

- Ali vi niste njegov računovođa već doktor.

- Tačno ali kada sam sagledao celu situaciju bio sam veoma zabrinut za Majkla.

Priznaje da mu je dao, kako kaže, malu dozu propofola. Potom je, kada je smatrao da je bezbedno, napustio Majklovu sobu na kraće vreme.

"Bio sam zapanjen kada sam posle ušao kod njega u sobu i video da ne diše. Pitao sam se šta mu se desilo", rekao je dr Marej u intervjuu.

Patolog je utvrdio da je u Džeksonovom telu bila tolika količina propofola kao kod nekoga ko ide na neku veliku operaciju.

- Kako je toliki propofol dospeo u njegovo telo?

- Ja mu ga nisam dao u toj količini.

- Ako mu ga niste vi dali, ko jeste?

- Majkl je sam to uradio.

Novinarka je potom ušla u otvorenu raspravu sa njim rekavši da je patolog utvrdio da je tako nešto gotovo nemoguće.

"Patolog je rekao da da bi bilo gotovo nemoguće da se Majkl probudi, ubrizga sebi propofol a da onda prestane da diše. I sve to u ta dva minuta koliko vi tvrdite da ste bili odsutni iz njegove sobe", bila je uporna novinarka.

- Jedna od dobrih stvari kod propofola je ta što deluje veoma brzo, branio se dr Marej.

- Hoćete da mi kažete da je on on u dva minita uspeo da se probudi, ubrizga sebi propofol a potom i umire.

- Majkl je umro nažalost kao rezultat nesrećnih okolnosti koje su produkt njegovog delovanja.

- To ste izmislili. Sud vam nije poverovao, porota vam nije poverovala. Sudija je čak rekao da je ovo ubistvo a ne nesavesno lečenje. Džekson je umro jer ste ga vi ubili.

- Ja nisam ubio Majkl Džeksona.

Majkl Džekson

Izvor: Profimedia

Sud je dokazao da dr Marej nije dobro brinuo o Džeksonu, već da je bio zauzet zvanjem, pisanjem poruka i slanjem mejlova. Dr Marej je čak, dok se nalazio u ambulatnim kolima sa Džeksonom, zvao svoju devojku. Na sve to, dr Marej nije rekao lekarima hitne pomoći da je Majklu dao propofol. Kada je Majklova ćerka Paris pokušala da se ubije, dr Marej ju je pozvao iz zatvora i ostavio joj sledeću glasovnu poruku na telefonu:

“Paris, volim te kao što otac voli ćerku, i uvek ću te voleti. Mogu da pretpostavim da nisi dobro, i ne znam da li nekako mogu da odagnam tvoj bol. Ali hoću da znaš da sam uz tebe”.

- Zbog čega ste je zvali?

- Zvao sam je jer mi je Paris veoma bliska.

- Ali s obzirom da ste bili osuđeni za njegovo ubistvo, s obzirom da vas Majklova porodica smatra krivim za njegovu smrt, zar nije bilo potpuno neprikladno, potpuno bezosećajno da uradite tako nešto?!

- Ne.

I posle svega, dr Marej tvrdi da je bio jedini Džeksonov saveznik. Na kraju, na direktno pitanje, da li veruje da je Majkl bio pedofil, dr Marej je rekao:

"Nisam spreman da odgovorim sada na to pitanje."