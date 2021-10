Bivši direktor Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović, kazao je za Gradski portal da očekuje poziv da izvrši primopredaju dužnosti sa novom direktoricom UPC Milenom Petričević.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Podsjećamo, Vlada na elektronskoj sjednici 21. oktobra nije produžila Damjanoviću funkciju vršioca dužnosti direktora Uprave, a za novog vršoca dužnosti imenovana je Petričević.

Zaposleni u Upravi najavili su da će danas predati inicijativu ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću da preispita svoju odluku i da Damjanovića vrati na čelo UPC.

Damjanović je, upitan da prokomentariše prijetnje otkazom državnog sekretara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janka Odovića, radnicima koji su potpisali peticiju protiv njegovog razrješenja sa dužnosti, odgovorio da nema informacije o tome.

„Pročitao sam to na portalima, ali nijesam bio u situaciji da to vidim i čujem i neću to da komentarišem. Ako je to tačno, nije dobro, a ako nije tako, opet nije dobro“, kazao je Damjanović.

Istakao je da očekuje poziv da izvrši primopredaju dužnosti sa Petričević.

“Nadam se da će to uredno da se odradi. Spreman sam na poziv za primopredaju dužnosti, jer je interes Uprave na prvom mjestu”, poručio je Damjanović za Gradsi portal.