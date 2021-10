Struja do kraja godine neće poskupiti, a najvjerovatnije ni u prvom kvartalu naredne godine, saopštio je direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin.

On je u Jutarnjem programu TVCG objasnio da EPCG daje građanima pet puta jeftiniju struju nego što je na berzi i vjeruje da se to može održati do kraja godine, kao i popust redovnim platišama.