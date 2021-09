Država će nacionalnom avio-prevozniku, Air Montenegru, morati opredijeliti još pet miliona EUR do kraja maja naredne godine, da bi bio spreman za iduću predsezonu, sezonu i postsezonu, saopštio je nekadašnji direktor Montenegro Airlnesa (MA), Vlastimir Ristić.

"Po mom sudu, Air Montenegro neće moći napraviti akumulaciju da pregura zimu. Imaju samo jedan operativan avion. Sezonu leti avion u wet lease. To je skupo i ubija profit. Moja procjena je da će pet miliona eura do kraja maja morati da se dodatno opredijeli za Air Montenegro, no i to će biti daleko od nekadašnjih prevoznih rezultata MA", kazao je Ristić u intervjuu za regionalni avio-portal Zamaaero.