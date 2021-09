Kompanija Air Montenegro u narednom periodu će nastaviti da održava redovne letove na relaciji ka Beogradu, Istanbulu i Ljubljani, dok neće biti letova ka Frankfurtu i Banjaluci, saopšteno je Pobjedi iz nacionalne avio-kompanije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Iz Air Montenegra za Pobjedu navode da će na plan reda letjenja ka svim trenutnim i budućim destinacijama pored same potražnje, umnogome, uticati situacija sa korona virusom kako u Crnoj Gori tako i svim ostalim zemljama, otvorenost granica i interesovanje turoperatora za Crnu Goru.

Predstavnici nacionalnog avio-prevoznika su naveli da dobijanje slotova za letove Air Montenegra ne predstavlja problem niti prepreku u operacijama i poslovanju kompanije.

"Ukupan saobraćaj u Evropi je manjeg intenziteta tako da su aerodromi u suštini dosta slobodniji nego što su bili ranije i do sada nijesmo nailazili na problematike sa zahtjevima za dodjelu slotova na destinacijama gdje želimo da letimo. Kompanija Air Montenegro koristiće slotove ka onim destinacijama gdje je najveća tražnja u datom trenutku, na tržišta koja su atraktivna sama po sebi i gdje imamo podršku turoperatora", kazali su Pobjedi iz Air Montenegra.

Slotovi

Navedeno je da kompanija ima slotove na aerodromi-ma u Tivtu, Podgorici, Beogradu, Frankfurtu, Istanbulu, Banjaluci, Ljubljani, a za potrebe čarter letova dobijjeni su slotovi za Sarajevo, Cirih, Jerevan, Kišinjev, Tbilisi i Tel Aviv.

Iz kompanije su, odgovarajući na pitanje da li i što Air Montenegro radi na dobijanju novih slotova i avio-linija, saopštili da sve odluke donose nakon detaljne analize tržišta, uzimajući u obzir više različitih faktora koji mogu uticati na red letjenja i odabir destinacija, kao što su epidemiološka situacija, otvorenost granica i interesovanje turoperatora za Crnu Goru pa će, kako kažu, sve navedeno uticati i na daji plan odabira destinacija, odnosno aerodroma.

"U redovnom saobraćaju letjeli smo iz Tivta i Podgorice ka Beogradu, takođe ka Frankfurtu, Istanbulu, Banjaluci i Ljubljani. Realizovani su i čarter letovi ka Sarajevu, Cirihu, Jerevanu, Kišinjevu, Tbilisiju i Tel Avivu", rekli su iz Air Montenegra Pobjedi.

Najavljeno je da će kompanija u narednom periodu nastaviti da održava redovne letove na relacijama ka Beo-gradu, Istanbulu i Ljubljani.

"Zbog pogoršane epidemiološke situacije, novih mjera Njemačke i ograničenja na putovanja, Air Montenegro morao je da obustavi letove između Podgorice i Frankfurta do daljnjeg. Nadamo se da će se situacija kako u Evropi tako i u cijelom svijetu stabilizovati i da će granice biti otvorene kako bismo mogli da planiramo i realizujemo nove letove ka novim destinacijama", navedeno je iz Air Montenegra.

Rezultati

Saopšteno je da je kompanija Air Montenegro do sada ostvarila preko 800 letova i prevezla više od 60.000 putnika, a prosjek popunjenosti kabine u junu je bio 64,5 odsto, u julu 72,1 odsto, a u avgustu 73,5 odsto.

"Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima i onim što smo postigli u ovako kratkom roku. To je najviše zasluga tima izuzetno kvalitetnih, stručnih i posvećenih ljudi koji su svojim znanjem, energijom, odlučnošću ali prije svega ogromnim entuzijazmom doprinjeli zajedničkim ciljevima. Load factor koji smo predstavili prikazuje rezultate koji su daleko bolji od industrijskog prosjeka trenutno u Evropi, pogotovu uzimajući u obzir da je i period od početka prodaje prvih letova bio jako kratak", kazali su predstavnici Air Montenegra za Pobjedu.

Oni dodaju da su sve linije na kojima se saobraća ostva-rile očekivane rezultate, kao i da je popunjenost na ruta-ma mimo Beograda iznosio čak oko 90 odsto u prosjeku tokom turističke sezone.

"To je dodatna potvrda da je Air Montenegro tim na-pravio dobru strategiju u odabiru ruta kako bi učinili Crnu Goru pristupačnom i lako dostupnom destinacijom", smatraju u Air Montenegru.

Na čarter letovima 3.000 putnika

Iz Air Montenegra navedeno je da su već prepoznati kao pouzdana kompanija i za čarter letove.

"U ljetnoj sezoni ostvarili smo veći broj čarter letova i to ka Sarajevu, Cirihu, Jerevanu, Kišinjevu, Tbilisiju i Tel Avivu i prevezli gotovo 3.000 putnika. Imamo odličnu saradnju i sa fudbalskim reprezentacijama i timovima koje biraju Air Montenegro kada zbog utakmica gostuju u nekoj zemlji – kazali su iz Air Montenegra. Predstavnici avio-kompanije su napomenuli da je čarter unaprijed zakupljen let po nalogu zakupca, što znači da on ne zavisi od broja putnika. - Imamo već ugovorene čarter letove i za naredni period, ali će njihova realizacija zavisiti od kovid situacije i restriktivnih mjera", rekli su iz Air Montenegra.

U floti više nije iznajmljeni avion Džerman ervejza

Iz nacionalne avio-kompanije je saopšteno da Air Montenegro raspolaže sa dva aviona (embraer 195) u svom vlasništvu, a kompanija je koristila i avion embraer 190, koji je do juče bio iznajmljen od njemačke kompanije Džerman ervejza.

Kompanija je u junu iznajmila ovaj avion. Iz Air Montenegra tada je saopšteno da je avion iznajmljen da bi počeli sa letovima sa dva aviona i da bi kompanija spremno dočekala planirani saobraćaj i obiman red letjenja, te osigurala svojim putnicima pouzdanost operacija i obezbijedila dodatni kapacitet u svojoj floti, zaključuje Pobjeda.