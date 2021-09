Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić saopštio je da neće kočiti rekonstrukciju Vlade, ali da smatra da taj resor treba proširiti.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Ministarstvo je efikasno u svom radu, ocijenio je Bojanić u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore (TVCG), i dodao da ne misli da je posao preobiman.

“Vladi treba jača politička podrška, svi razgovori koji se vode, nadam se da su u funkciji toga. Volio bih da oni koji razmišljaju o Ministarstvu kapitanih investicija razmisle šta to vodi u tehničkom smislu, da se ta ministarstva reorganizuju, pa organizuju… Mi još nijesmo doveli do kraja proces vezan za unutrašnje stvari. Ali ako je to mjera nove politike, nije nikakav problem”, kazao je Bojanić i dodao da ne učestvuje u razgovorima o rekonstrukciji Vlade.

Veličina ministarstva, smatra ministar, nije u direktnoj vezi sa efikasnošću.

“Neću kočiti rekonstrukciju, MKI treba da bude veće. S obzirom ne to da su ekonomija i ekologija povezane, treba da budu zajedno, takođe saobraćaj i prostorno planiranje, možda da proširimo Ministarstvo…”, ističe Bojanić.

Što se tiče MKI, pa i Vlade, činimo sve da nađemo najoptimalnije rješenje kako bismo riješili pitanje TE Pljevlja, saopštio je Bojanić u “Okviru”.

“Crni scenario se sigurno neće desiti, mi smo ušli u pregovore, novi menadžement je ušao u pregovore sa dobitnikom tendera. Ekološka rekonstrukcija nije takva kako se predstavljalo, nije to samo 54 miliona, trebalo bi uložiti dodatna sredstva i dosta je nepoznanica ostalo”, kazao je ministar.

Ekološkom rekonstrukcijom i uz ulaganje, dodaje Bojanić, neće biti, uz sigurnost, urađeno ono kako je planirano.

“Nemamo garanciju od izvođača, vode se razgovori da vidimo šta ćemo dobiti sa ulaganjem dodatnih para. Nemojmo da se udvaramo biračima iz Pljevalja i uvlačimo u TE u dnevno-političke svrhe. MKI radi jedan vrlo odgovoran i ozbiljan posao”, navodi on i dodaje da su u stalnoj komunikaciji sa menadžmentom EPCG.

Što se tiče TE, ministar ističe da ona sa 40 odsto učestvuje u proizvodnji energije u Crnoj Gori i da je jedini stabilan izvor energije.

“Nismo mi toliko neznaveni ili ne znam kakvi, ne pada nikome na pamet da gasi TE”, poručio je Bojanić.

Istakao je da se mora naći privremeno rješenje, dok se ne razviju obnovljivi izvori energije, koji bi dali stailnost kakvu, ocjenjuje ministar, sada nemamo.