Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za II kvartal 2021. godine, konstatovano je da su potrošačke cijene u prvih šest mjeseci 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, u prosjeku više za 1,2%.

U Izvještaju se, u nastavku, navodi da modelska prognoza za kraj 2021. godine projektuje inflaciju u rasponu od 2,4% do 3,84%, sa centralnom tendencijom od 3,1%. Njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od 2% do 4%, pri čemu centralna projekcija iznosi 3%. To je saopšteno nakon što je Savjet Centralne banke Crne Gore održao danas 101. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.