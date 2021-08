Kroz dvije godine može doći do optimizacije broja zaposlenih u Aerodromima Crne Gore, jer svakodnevno imaju interesovanja radnika za sporazumni raskid radnog odnosa, saopštio je izvršni direktor kompanije, Goran Jandreoski.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Otkad je došao na čelo kompanija, kako je kazao u Jutarnjem programu RTCG, najviše ga zabrinjava infrastruktura.

Ono što je zatekao u Aerodromima Crne Gore, kako je rekao, nije ništa različitije od aerodroma u koijma je bio i ranije.

"Postoje ljudi i kadar koji imaju kapaciteta da odrade svoj posao, samo je potrebna motivacija da se postignu ciljevi. Najviše me zabrinjava infrastruktura. To je moj fokus, i u narednom periodu, kad sezona prođe, biće period velikih građevinskih aktivnosti, poput napajanja aerodroma u Podgorici i sanacije krova u Tivtu", rekao je Jandreoski.

On je kazao da je neminovno da je broj zaposlenih veći od onog što je potrebno za kapacitete i broj putnika koje opslužuju dva aerodroma, prenosi portal RTCG.

"Realan broj je 430 do 450 zaposlenih za tip organizacije Aerodroma Crne Gore. Zadatak menadžmenta je da se svim radnicima da posao i da se pregovara sa onima koji žele da odu iz kompanije. To je proces koji može za dvije godine da rezultira smanjenjem broja zaposlenih u Aerodromima Crne Gore", kazao je Jandreoski.

On je podsjetio da je Aerodrom Podgorica oduvijek bio strateški i da njegova pozicija nije slučajna.

Govoreći o terminalu 2 na Aerodromu Tivat on je kazao da je utvrđeno da taj terminal mora biti spreman za sljedeću sezonu.

"Da li će to biti samo za generalnu avijaciju, ili samo za odlazne putnike, to je odluka menadžmenta. Dao sam smjernice da se to pripremi, jer smatram da nije cjelishodno da nešto što postoji bude zatvoreno", kazao je Jandreoski.