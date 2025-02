Taksi mjesta na ovom aerodromu su ostala upražnjena nakon što su u maju prošle godine raskinuti ugovori sa prethodnim zakupcima, odnosno podgoričkim firmama “Halo taksi” i “Royal taksi”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Aerodromi Crne Gore (ACG) uređuju pješačku stazu koja vodi od terminala na podgoričkom Aerodromu do obližnje željezničke stanice, na autobuskom stajalištu je u toku izgradnja nadstrešnice za putnike, dok će dijelom taksi flote upravljati kompanija “TX Zeta” koja je na javnom pozivu u zakup dobila 14 parking mjesta za 5,81 hiljada eura mjesečno, pišu Vijesti.

Tako trenutno izgleda prevoznički sektor na Aerodromu Podgorica.

Taksi mjesta na ovom aerodromu su ostala upražnjena nakon što su u maju prošle godine raskinuti ugovori sa prethodnim zakupcima, odnosno podgoričkim firmama “Halo taksi” i “Royal taksi”. ACG je zatim krajem decembra raspisao drugi javni poziv, kroz koji su u zakup ponudili ukupno 24 parking mjesta za taksiste, kao i dva prostora od po 1,5 kvadratnih metara u zgradi Aerodroma za postavljanje dispečerskog pulta.

Cijena zakupa po prostoru bila je od 300 eura plus PDV dok se parking izdavao u dva dijela, 14 mjesta uz glavni put i deset na parkingu za autobuse. Minimalna cijena zakupa ovih 14 mjesta je bila 4.800 eura plus PDV mjesečno, dok je ista za ovih deset bila 2.800 eura plus PDV.

“ACG su prihvatili ponudu kompanije ‘TX Zeta’ za zakup 14 parking pozicija u nedjeljivoj formi koje se nalaze duž glavne saobraćajnice ispred terminala Aerodroma Podgorica po cijeni od 4.805 eura plus PDV na mjesečnom nivou i prostor za postavljanje dispečerskog pulta u zgradi Aerodroma Podgorica, površine 1,5 metara kvadratnih, po cijeni od 300 eura plus PDV na mjesečnom nivou. Ugovor će biti potpisan do kraja nedjelje. Javni poziv za zakup ostalih 10 parking pozicija biće uskoro ponovljen. Postupak davanja u zakup ovih pozicija, usljed birokratskih obaveza, traje predugo zbog čega razmatramo da iskoristimo sva zakonska ovlašćenja ukljućujući aktivaciju limo servisa”, naglasili su iz ACG.