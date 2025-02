Juče je objavljeno da če pretkvalifikacioni tender za izgradnju ove dionice biti poništen krajem februara, i isti dan biti raspisan glavni tender na zahtjev Delegacije Evropske unije u Podgorici i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državno preduzeće “Monteput” objavilo je juče da razmatra mogućnost poništenja sadašnjeg pretkvalifikovano tendera za projektovanje i izgradnju dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica i direktno raspisivanja glavnog tendera bez kvalifikacionog učešća, dok su iz Delegacije Evropske unije u Podgorici “Vijestima” odgovorili da su ih crnogorske vlasti obavijestile da će raspisati novi tender na koji će moći da se jave i novi ponuđači.

Juče je objavljeno da če pretkvalifikacioni tender za izgradnju ove dionice biti poništen krajem februara, i isti dan biti raspisan glavni tender na zahtjev Delegacije Evropske unije u Podgorici i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a da će se na novi tender moći javiti i novi ponuđači koji nisu bili prijavljeni na pretkvalifikacioni tender.

“Vijesti” su objavile i da će formalni razlog za poništenje dosadašnjeg tendera biti to što je zbog protesta mještana sela Kralje i Slatine kod Andrijevice došlo do izmještanja trase u dužini od 14 kilometara, dok su izvori “Vijesti” kazali da su razlozi i to što se na pretkvalifikacioni tender nisu prijavile evropske kompanije već izvođači iz Kine, Turske i Azerbejdžana.

“Vijesti” su pitale Delegaciju EU da li su tražili poništenje pretkvalifikacionog tendera, da li su to uradili jer se nisu bile prijavile kompanije iz EU, i da li smatraju da je bilo ograničavajućih faktora za prijavljivanje kompanija iz EU.

“Obaviješteni smo od strane crnogorskih vlasti da je ponovno pokretanje tenderskog postupka neophodno zbog značajne promjene trase dionice auto-puta te da sve zainteresovane kompanije, uključujući i one koje su već ušle u uži izbor, mogu učestvovati u otvorenom tenderu. EU je blagovremeno obezbijedila dogovorena bespovratna sredstva prije promjene trase. Ostajemo posvećeni ubrzanju ovog prioritetnog projekta, uz najveću pažnju posvećenu socijalnim i ekološkim aspektima. Projekat se nastavlja u skladu s pravilima i propisima EBRD-a o javnim nabavkama, čime se, između ostalog, osigurava konkurentan tenderski proces”, naveli su iz Delegacije EU ne odgovarajući direktno na dio pitanja o tome da li su oni tražili poništenje tendera i zbog čega.

Evropska komisija je početkom prošle godine najavila da će u izgradnji ove dionice učestvovati sa 100 miliona bespovratne podrške, a EBRD sa povoljnim kreditom od 200 miliona eura. Troškovi izgradnje ove dionice od 24 kilometra procijenjeni su na 550 do 600 miliona eura.

Pretkvalifikacioni tender raspisan je u aprilu prošle godine prema pravilima i procedurama EBRD-a, a okončan je krajem juna. Tada je saopšteno da se na njega prijavilo pet kompanija i tri konzorcijuma, ne navodeći detalje o ponudama.

Iz “Monteputa” su juče saopštili da će na novom tenderu omogućiti učešće svim zainteresovanim kompanijama, ne ograničavajući se samo na kompanije koje su ušle u užu listu pretkvalifikacionog postupka.

Oni kažu da je pretkvalifikacioni tender vođen po pravilima i procedurama EBRD, kao i da je “faza raspisivanja glavnog tendera predmet intenzivne komunikacije sa predstavnicima EBRD i Evropske komisije”.

“U tom smislu, razmatra se mogućnost raspisivanja glavnog tendera koji bi omogućio učešće svim zainteresovanim kompanijama, ne ograničavajući se samo na kompanije koje su ušle u užu listu pretkvalifikacionog postupka, a što može uticati na povoljnije cijene i kvalitet izgradnje”, piše u saopštenju.

Raniji plan bio je da izvođač bude izabran u prvom kvartalu ove godine, kao i da pripremni radovi počnu u ovoj godini, međutim raspisivanje novog konkursa će promijeniti ove rokove.

Iz “Monteputa” su juče naveli da je prvobitni plan bio da se tenderski postupak okonča u prvom kvartalu ove godine i da se nakon toga, zavisno od potencijalnih žalbi na postupak, zaključi Ugovor o projektovanju i izgradnji u prvoj polovini ove godine.

“Po trenutnoj dinamici, koja je usklađena sa EBRD, predviđeno je da sve faze tenderskog postupka budu okončane sredinom tekuće godine, nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora”, kazali su iz “Monteputa”.