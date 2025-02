Skupština Crne Gore, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, nije usvojila ovogodišnji budžet.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Ministarstvo finansija donijelo je rješenje o privremenom finansiranju za februar.

Rješenje o privremenom finansiranju za februar objavljeno je danas na sajtu tog Vladinog resora, a primjenjuje se od 1. februara.

Shodno tome, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano da ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

O budžetu za ovu godinu trebalo bi da se raspravlja na današnjoj sjednici parlamenta.