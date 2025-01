Izvršni dirketor PoA, Sedat Kara, prema saznanjima “Vijesti”, podnio je tužbu Osnovnom sudu u Baru za ocjenu zakonitosti štrajka navodeći da dokumentacija nije potpuna.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Dio radnika AD “Port of Adria” (PoA) trebao je danas da stupi u štrajk jer menadžment te kompanije nije ispunio dogovor o povećanju plata iz 2023. godine i zbog toga što nije potpisan kolektivni ugovor. Ipak, štrajk je odložen do daljeg odlukom Osnovnog suda u Baru, pišu Vijesti.

Izvršni dirketor PoA, Sedat Kara, prema saznanjima “Vijesti”, podnio je tužbu Osnovnom sudu u Baru za ocjenu zakonitosti štrajka navodeći da dokumentacija nije potpuna. Sud je prihvatio taj zahtjev i juče donio rješenje o zabrani organizaovanja štrajka do okončanja pravnog postupka.

Kako su “Vijestima” kazali predsjednici dva sindikata radnika u PoA, Zoran Martinović i Ratko Stanisavljević, u štrajk je trebalo da stupi 145 stalno zaposlenih radnika u toj kompaniji što je više od pola jer ta kompanija trenutno broji 280 radnika.

Shodno rješenju suda, poručili su, taj štrajk se odlaže do daljeg budući da žalba ne odlaže izvršnje ovog rješenja.

U rješenju sudije Sabine Ličine u koje “Vijesti” imaju uvid piše da je to privremena mjera do okončanja postupka, a kao osnov za tužbu izvršni direktor ispred kompanije PoA je naveo da u skladu sa zakonom Odluku o stupanju u štrajk kod poslodavca donosi nadležni organ reprezentativnog sindikata kod poslodavca, gdje je nadležni organ izvršni odbor.

“Poslodavcu nisu dostavljene predmetne odluke izvršnih odbora oba reprezantativna sindikata na osnovu kojih se stupa u štrajk, što je štrajkački odbor bio u obavezi da uradi. Dalje, štrajkački odbor nije dostavio ažurirani spisak zaposlenih koji su u štrajku u roku od 24 sata nakon nastupljenih izmjena u spisku”, dio je razloga tehničke i zakonske prirode koji se navode u rješenju sudije a odnose se na tužbu uprave PoA.

U istom dokumentu su prenesene riječi tuženih sindikata koji su sudiji kazali da su dostavili svu traženu dokumentaciju od početka organizacije štrajka koji je najavljen za 9. januar do ispunjenja zahtjeva.

Kroz dokumentaciju se vidi da su reprezentativni sindikati na zajedničkoj sjednici odlučili da pokrenu štrajk i formiraju štrajkački odbor koji će dalje rukovoditi organizacijom štrajka. Na tužbu poslodavca o nezakonitostima štrajka zbog nemanja pojedinačnje odluke izvršnih odbora reprezentativnih sindikata napomenuli su da je prema Zakonu o štrajku dovoljno da štrajk pokrene jedan reprezentativni sindikat.

Po Zakonu o štrajku, štrajkom rukovodi štrajkački odbor, što je uredno dostavljeno poslodavcu, a što se vidi iz priložene dokumentacije. Što se tiče ažuriranja spiska zaposlenih koji su se potpisali za štrajk upoznati su sa obavezom ažuriranja, piše u rješenju, te da je svaki potpisnik koji istupi iz spiska za štrajk dužan da lično ili pisanim putem obavijesti o tome štrajkački odbor radi ažuriranja spiska, što kroz navedeni primjer u dokumentaciji dokazuju, prenose Vijesti.

“Da li je neko za vrijeme trajanja pregovora sa poslodavcem ili organizacije štrajka napustio ili stekao uslove za penziju ako ih oni lično ili poslodavac ne obavijeste, ne mogu to znati, jer nisu svi potpisnici štrajka članovi sindikata. Misle da je to prije svega obaveza poslodavca i zaposlenog. Napomenuli su da su bili u saznanju 3. januara, da je jedan radnik u međuvremenu otišao u penziju, i da je Ratko Stanisavljević - kao predsjednik Sindikalne organizacije poslao mejl koleginici iz ljudskih resursa i uputio se lično da bi dobio tu informaciju. Informacija mu do danas nije dostavljena, a mejl je dostavio u prilogu dokumentacije. Iz dostavljene dokumentacije vidi se da je njima cilj da sve bude urađeno po Zakonu”, piše u rješenju sudije u dijelu koji se odnosi na izjavu tuženih odnosno sinikalaca.

Iz kompanije “Port of Adria” AD nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” koja se tiču štrajka, zahtjeva radnika, dinamike posla u tom slučaju, kao i toga da li će i kada ispuniti zahtjeve radnika koji stupaju u štrajk.

Zahtjevi štrajka odnose se na dogovor iz 2023. godine, kako su kazali, kada je dogovoreno povećanje plata u iznosu od 40 odsto za sve zaposlene u kompaniji. Naime, plate su od tada uvećane za 20 odsto i zatim oko šest, a planirano povećanje od preostalih 15 odsto je obećano za januar ove godine.

Stanisavljević i Martinović kažu da poslodavac nije ispunio taj dogovor, da pregovori sa direktorom kompanije nijesu urodili plodom te da su zbog toga planirali da stupe u štrajk.

U odluci o stupanju u štajk koju je sindikat uputio menadžmentu a u koju “Vijesti” imaju uvid, piše da su zahtjevi štrajka povećanje zarade od 15 odsto, stupanje u izradu kolektivnog ugovora kod poslodavca i isplata režijske zarade za zaposlene koji su u štrajku za vrijeme trajanja štrajka

Stanisavljević, predsjednik štrajkačkog odbora, kazao je da je ovo nastavak onoga što su započeli 2023. godine kada su dobili povećanje zarada od 20 odsto a tražili 40 odsto. Kasnije, uz pregovore, dobili su još šest odsto.

Obećano je da će tokom januara ove godine biti određeno povećanje, ispričao je Stanisavljević “Vijestima” i dodao da su imali dogovor da u novembru daju predlog uvećanja što su oni i učinili.

“Poslodavac nije dao povoljnu infomaciju, već nam je tada u tom dopisu posalo da se vidimo u martu, što nama nije odgovaralo jer nam je rečeno da naša kompanija, “Global ports”, u januaru radi budžet kroz koji se planira i povećanje zarada, a što je bila prilika da i mi dobijemo uvećanje naše zarade”, kazao je Stanisavljević.

Direktor ih je tada pozvao na razgovor gdje je on predložio da im pomogne u vezi sa ovom inicijativojm te da dopune postojeći predog što su i učinili, a direktor odgovorio da će dobiti povećanje plate u iznosu od pet odsto od aprila mjeseca.

“To opet krši naš neki dogovor i shodno tome mi smo riješili da stupimo u štraj”, zaključio je Stanisavljević.

Martinović je “Vijestima” kazao da su na radnike vršene razne vrste pritisaka, te da je bilo više načina na koji su pokušali da štajk zaustave, ispolitizuju ili mu dodijele neku drugu etiketu.