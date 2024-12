Ističe da će se u slučaju privremenog finansiranja tražiti način da se isplate plate i penzije, ali sva dodatna potrošnja je teško sprovodiva.

U slučaju neusvajanja budžeta za 2025. godinu do 31. decembra, ulazi se u privremeno finansiranje, saopštila je poslanica PES-a Branka Marković. U tom slučaju, prema njenim riječima, potrošačkih jednica se sprovodi do 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj godini, odnosno mjesečna potrošnja može biti najviše do nivoa prosječne mjesečne potrošnje u prethodnoj godini.