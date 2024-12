Bez odgovora su i pitanja kome je namijenjeno VIP vozilo, sportski terenac i vozilo visoke klase, kao i ko su korisnici vozila srednje klase.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više od 1,1 milion eura koštaće nabavka 33 vozila za Ministarstvo odbrane - putničkih vozila, sportskog terenca, specijalnog vozila za transport pacijenata i još jednog vozila, za koje nije precizirana namjena.

To proizilazi iz tendera koji je 18. novembra raspisao Vladin resor, na čijem čelu je Dragan Krapović.

Tender uključuje - VIP vozilo čija je procijenjena vrijednost 60.000 eura, jedno vozilo visoke klase i šest vozila za pratnju, ukupno procijenjenih na 318.000 eura, deset vozila srednje klase vrijednih 230.000 eura, 15 vozila niže klase procijenjenih na 270.000 eura, jedan sportski terenac vrijedan 36.000 eura i specijalno vozilo sa opremom za hitne medicinske intervencije i transport medicinskih pacijenata 66.000 eura.

Prema procjeni stručnjaka iz oblasti automobilizma koje su “Vijesti” kontaktirale, specifikacije koje se traže za VIP vozilo odgovaraju automobilu “audi 6”, za vozilo visoke klase i za pratnju specifikacije odgovaraju “škodi superb”, specifikacije za putnička motorna vozila srednje klase odgovaraju “škodi scala”, specifikacije za putnička vozila niže klase odgovaraju “škodi fabia”, a specifikacije za sportskog terenca odgovaraju “škodi kodiaq”.

“Medicinska sredstva kojima vozilo treba da bude opremljeno (kiseonička instalacija, nosila, kardiološka stolica, aspirator, EKG...) treba da su registrovana kod Agencije/Instituta za ljekove i medicinska sredstva, što ponuđač dokazuje dostavljanjem rješenja o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdatog od Agencije/Instituta za ljekove i medicinska sredstva ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdatu od Agencije/Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva, obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva”, pojašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Iako su pitanja o ovoj nabavci Ministarstvu odbrane upućena 25. novembra, odgovori do danas nisu dostavljeni.

“Vijesti” su pitale zašto je Ministarstvu odbrane potrebno ovoliko novih vozila i koliko vozila trenutno posjeduju, ne računajući vojna vozila koja koristi Vojska Crne Gore.

Ponude će biti otvorene 20. decembra.

Vlada je budžetom za 2025. godinu planirala da se zaduži 75 miliona eura za nabavku opreme i sredstava za potrebe Vojske Crne Gore (VCG) kako bi ispunila ciljeve sposobnosti koje je postavio NATO savez, čiji je država član.

U predlogu budžeta za 2025, koji je u skupštinskoj proceduri, piše da će se kreditor za navedena zaduženja utvrditi u toku naredne godine.

Zaduženje od 75 miliona eura, kako je objašnjeno u predlogu budžeta, odnosiće se na nabavku dva helikoptera (do 50 miliona eura), zatim protivoklopnog sistema “Spike” (do 25 miliona eura), vojnih vozila specijalne namjene (do 15 miliona eura), individualne i kolektivne opreme za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu odbranu (HBRN) (do pet miliona), oklopnih inžinjerijskih mašina i vozila (do pet miliona), kao i vojnih logističkih vozila (do 25 miliona).

U predlogu budžeta je navedeno da je planirana nabavka dva helikoptera za Vojsku s pratećom opremom, naoružanjem i rezervnim djelovima, uključujući i potrebnu obuku za upravljanje.

“Na osnovu trenutnog istraživanja tržišta, procijenjena vrijednost za nabavku helikoptera bi iznosila oko 50 miliona eura”, piše u predlogu.

Budžet Ministarstva odbrane za narednu godinu povećan je skoro 900 hiljada eura u odnosu na ovogodišnji - na 78.752.151 euro.