Izvor: MONDO

Šef Službe za nadzor i kontrolu poslovanja u Aerodromima Crne Gore Nikola Bulatović podnijeće danas Osnovnom sudu u Podgorici tužbu za zaštitu zviždača protiv rukovodstva tog preduzeća za koje tvrdi da štiti lica koja su odgovorna za pogrešnu uplatu od preko pola miliona eura u martu ove godine, dok pokušavaju da sistematizacijom ukinu službu koja je otkrila grešku, objavila je Gradska RTV. Bulatović u izjavi za Gradsku RTV optužuje menadžment Aerodroma i za kršenje zakona o privredim društvima, ali i nanošenja finansijske štete preduzeću.

On je za Gradsku TV podsjetio da se u martu desila sporna uplata od 551.000 eura sa računa Aerodroma Crne Gore na pogrešan račun, koja su trebala da budu uplaćena engleskoj firmi za nabavku aerodromske opreme (samohodnih stepenica). Brzom intervenciom banke sredstva su stopirana, ali, kako ističe Bulatović, suma od 42.000 eura nikada nije vraćena na račun Aerodroma, niti su naplaćeni penali u iznosu od pet odsto vrijednosti zbog kašnjena isporuke, nekih 28.000 eura, na šta su Aerodromi imali i što je navedeno u ugovoru o nabavci, pa je ukupna nastala šteta negdje oko 70.000 eura.

Bulatović naglašava da umjesto da se novo rukovodstvo Aerodroma pozabavi ovim problemima, sada su odlučili da ugase službu u kojoj radi, a koja je otkrila sve nepravilnosti. Smatra da novi menadžment štiti prethodnike, zbog čega se obratio Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) kako bi dobio status zviždača, a i danas će da podnese tužbu protiv menadženta za koji smatra da radi neodgovorno.

“Službe unutar Aerodroma su zakazale i nisu poštovane interne procedure, posebno finansijski sektor, u suprotnom do ovoga ne bi ni došlo do greške prilikom uplate preko pola miliona eura, zatim prekršen je zakon o privrednim društvima, jer je odbor direktora mora dati saglasnost za plaćanje svakog iznosa većeg od 100.000 eura, a bivši direktor Aerodroma Vladan Drašković je to uradio bez konsultacije sa njima. Prekršen je i procedura za zaključivanje ugovora, jer za svaki ugovor veći od 10.000 eura potrebno je formirati komisiju za javne nabavke, što u konkretnom primjeru nije bio slučaj, a da stvar bude gora ugovor nije sadržao instrukcije za plaćanje”, kaže Bulatović za Gradsku TV.

S tim u vezi, kako ističe, tadašnji odbor direktora na čelu sa Eldinom Dobardžićem, sazvao je sjednicu, smijenio direktora Vladana Draškovića i naložio novoizabranom v.d. izvršnog direktora Petru Raduloviću, da sprovede disciplinski postupak i sankcioniše sve odgovorne.

“Par dana nakon toga, Vlada je imenovala novi Odbor direktora, na čelu sa Jelenom Maraš i oni su na prvoj sjednici ponovo imenovali Draškovića za v.d. izvršnog direktora, abolirajući ga tako od odgovornosti, nakon što je na njih izvršio pritisak bivši ministar saobraćaja Filip Radulović, s toga smatram da predsjednica Maraš i ostali članovi odbora direktora takođe snose odgovornost za štetu koja je nanijeta našoj kompaniji i zbog toga sam protiv njih i gospodina Draškovića podnio krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu 01. jula 2024″, navodi Bulatović.

Kako navodi interne istrage unutar Aerodroma okončane su tako, da su svi oslobođeni odgovornosti, a odbor direktora i predjsednica Maraš, izdali su nalog pravnom sektoru i novoizabranom izvršnom direktoru, Roku Toliću, da se izmjenom akta o sistematizaciji, ukine Službe za nadzor i kontrolu poslovanja u Aerodromima Crne Gore, na čijem je čelu upravo Bulatović.

“Sve to, samo zato što smo ispravno i nepristrasno radili svoj posao, a sve pod izgovorom da služba nije zakonita, što je apsolutna neistina, jer je formirana 2022.godine, po svim propisima i u skladu sa zakonom o upravljanju i unutrašnjem nadzoru i kontroli, po uzoru na službe odbora direktora EPCG. Zbog svega navedenog, uz konsultacije ASK-a, shodno zakonu o sprečavanju korupcije član 68 i član 69, danas ću predate Osnovnom sudu u Podgorici predate tužbu za zaštitu zviždača protiv rukovodstva Aerodroma Crne Gore”, zaključio je Bulatović u izjavi za Gradsku.