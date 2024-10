Rast plata planiran programom "Evropa sad 2" će vjerovatno imati uticaja na inflaciju, ali povećanja nisu tolika kao kod "Evrope sad 1", pa očekujemo da taj uticaj bude blaži.

Izvor: YOUTUBE/WORLD BANK/SCREENSHOT

To je tokom predstavljanja Redovnog ekonomskog izvještaja za Zapadni Balkan, kazao ekonomista Svjetske Banke za Crnu Goru Milan Lakićević, prenose Vijesti.

On je pojasnio da Crna Gora većinom uvozi svoju inflaciju, ali i da domaći faktori mogu da imaju uticaj. Upitan o uticaju "Evrope sad 2" koja zvanično počinje od 1. novembra, on je naveo da Svjetska banka očekuje da će fiskalni deficit biti blago veći nego što je planirano fiskalnom strategijom.

"Vjerovatno će imati uticaja. Taj iznos povećanja zarada neće biti u tolikoj mjeri koliko smo vidjeli u neto povećanju zarada u "Evropi sad" 1, tako da očekuje stoga i blaži uticaj na inflaciju. Naše projekcije pokazuju da će deficit biti blago veći u odnosu na ono što je predviđeno fiskalnom strategijom, mi očekujemo da će deficit budžeta opšte Vlade u sljedećoj godini iznositi 4,1 odsto i da će se u narednom trogodišnjem periodu, javni dug kretati do 64 ili 65 odsto. Očekujemo i da će deficit od 4,1 odsto u prvoj godini primjene, blago opadati u narednim godinama, do nekih 3,5 odsto u 2028. godini", naveo je Lakićević i naglasio da je Svjetska banka imala konzervativniji pristup u analizi ove reforme, prenose Vijesti.

Naveo je da će "Evropa sad 2" sigurno uticati na deficit jer je riječ o sveobhuvatnoj reformi. Dodao je da su kompenzatorne mjere koje su predložene za smanjenje deficita, neke od mjera politike kao što je povećanje dijela PDV-a, akciza, ali i da se veliki broj mjera odnosi na bolju implementaciju programa.

"Način na koji će se uspjeti potpuno kompenzovati gubici prihoda će u velikoj mjeri zavisiti od implementacije predloženih mjera. Očekujemo da predložene mjere neće moći u potpunosti da nadomjeste gubitak prihoda, međutim isto tako ne vidimo da će taj gubitak biti toliko značajan, da može da ugrozi javne finansije", istakao je Lakićević.

On se osvrnuo i na strane direktne investicije u Crnoj Gori i istakao da su sada na nižem nivou nego što su prethodno bile, ali da su i dalje visoke. Naglasio je da Svjetska banka predviđa da će one ostati na nivou od sedam odsto, ali da je to teško predvidjeti. Istakao je da su ranija sniženja svjetskih banki na visine referentnih kamatnih stopa zbog inflacije u 2022. godini, urodile plodom pa su niži i troškovi finansiranja, pišu Vijesti.



Lakićević je kazao da nisu analizirali uticaj državne akcije "Limitirane cijene", kroz koju su ograničene marže, ali da je u septembru zabilježena negativna stopa inflacije od 0,4 odsto, što znači da su cijene u odnosu na avgust kako kaže, opale.

"Usporavanje inflacije je trend koji vidimo u svim zemljama Zapadnog Balkana i u Evropi. Sada vidimo da je inflacija pala ispod targetirane vrijednosti od 2 odsto koju ima Evropska centralna banka, i očekuje se da će smanjiti visinu referentne kamatne stope", saopštio je on.

Istakao je da je Svjetska banka početkom oktobra, odobrila kredit od 80 miliona eura Crnoj Gori. Naglasio je da je ovaj kredit prvi dio serije, odnosno da će Vlada vjerovatno, tokom sljedeće godine uzimati još jedan kredit.

Na pitanje koliko je realno da Crna Gora ispuni ciljeve iz Plana rasta za Zapadni Balkan, Lakićević je naveo da je taj plan prilično ambiciozan ali da očekuju da se najvažnije reforme stave na prvo mjesto, te da će cjelokupan proces zavisiti od narednog četvorogodišnjeg rasta, jer se Plan odnosi na period do 2027. godine.

Prema prezentaciji o Izvještaju za Zapadni Balkan, rast u ovom regionu je ubrzao ali ekonomska aktivnost ima različite trendove, pa potrošnja pokreće rast u nekim zemljama dok ga spošljašnji i fiskalni izazovi ograničavaju u drugim, prenose Vijesti.

Ističe se i da inflacija usporava ali smanjenim tempom, te da bazna inflacija ostaje visoka što stvara pritiske na plate. Navodi se i da će se fiskalni deficiti povećati u ovoj godini, nakon tri godine konsolidacije.

"Procjenjuje se da će ekonomski rast Crne Gore usporiti na 3,4 odsto u 2024. godini, nakon tri godine snažnog rasta, što je između ostalog uzrokovano i padom dolazaka i noćenja turista, prvenstveno ruskih (-30 odso)", ističe se u dokumentu.

Zaposlenost na Zapadnom Balkanu je kako se navodi, dostigla istorijski maksimum a stopa nezaposlenosti, najniži nivo u prošloj godini. Ističe se i da su realne prosječne plate nastavile rast, dok je povećanje minimalnih penzija uticalo na rast prosječne realne penzije od 21 odsto, u prvih osam mjeseci ove godine.

"Deficit se proširio zbog rastućeg trgovinskog deficita usljed sporijeg izvoza i opadajućih neto prihoda. Rast kredita je bio snažan u 2024. godini, naglo ubrzavajući od marta dok su nekvalitetni krediti značajno opali, ali i dalje ostaju najviši u Zapadnom Balkanu", ističe se u prezentaciji.

Dodaje se i da je centralna Vlada ostvarila fiskalni suficit od 1,25 procenata BDP-a u prvih osam mjeseci dok je javni dug blago porastao, zbog emitovanja obveznice u martu. Piše i da će zadržavanje dinamike rasta zahtijevati jaču ekonomsku integraciju i strukturne reforme.