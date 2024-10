Pumpa je planirana na lijevoj strani dionice auto-puta Smokovac-Mateševo

Izvor: MONDO

Tender za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na auto-putu Bar-Boljare, još nije ponovljen nakon što je prethodni istekao 26. februara, dok iz državnog “Monteputa” tvrde da će to učiniti u narednom periodu.

Pumpa je planirana na lijevoj strani dionice auto-puta Smokovac-Mateševo, ukupna površina koja se daje u zakup do 25 godina je 6.000 metara kvadratnih, a na njoj će se graditi benzinske stanice i prateće uslužne djelatnosti, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima (UTU).

“Monteput” je prvobitno u septembru prošle godine raspisao pojedinačne tendere za dvije pumpe na ovom mjestu, ali nije bilo ponuda. Novi tender je zatim raspisan krajem decembra, ali za pumpu na lijevoj strani nije bilo ponuda, zbog čega je javni poziv istekao 26. februara ove godine, pišu Vijesti.

To se, ipak, nije desilo za pumpu na desnoj strani auto-puta, za koju je u februaru produžen rok za dostavljanje ponuda, prvo do kraja aprila, a zatim do sredine maja. “Monteput” je zatim krajem juna objavio da je za zakup i benzinsku stanicu na desnoj strani pristigla samo jedna ponuda, a posao je pripao kompaniji “Jugopetrol”.

Direktor “Monteputa” Milan Ljiljanić je krajem jula najavio da će tokom septembra objaviti treći tender za pumpu na lijevoj strani, ali upitani zašto još nije ponovljen, šta koči cijeli proces i da li će se uslovi javnog poziva mijenjati, iz državne kompanije nisu konkretno odgovorili.

Istakli su da su sa kompanijom “Jugopetrol” za pumpu na desnoj strani potpisali ugovor o zakupu putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na 25 godina, ali i da je u toku projektovanje ove benzinske stanice.